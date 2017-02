El nou LG G6

El nou Nokia 3310 arribarà per 49 euros pels més nostàlgics

El cap de setmana previ al Mobile World Congress serveix a les empreses que hi assisteixen per començar a presentar a la premsa les novetats que es podran veure durant el congrés. Aquest ha estat el cas de LG, Huawei, Samsung o Nokia, que entre d'altres han mostrat, en esdeveniments organitzats en diversos espais de Barcelona, els terminals que es podran tastar a Fira Gran Via de dilluns a dijous.A les 12 del matí es presentava, al Sant Jordi Club, el nou LG G6, un terminal de gamma alta amb pantalla de 5,7 polzades i 4Gb de RAM que posa èmfasi en la qualitat de la imatge i en ser un telèfon "fàcil d'agafar" tot i la mida de la pantalla, que compta amb una resolució de 2880x1440px i una relació d'aspecte de 2:1 (anomenada 18:9).Huawei torna a mostrar-se disposat a ocupar llocs privilegiats a les llistes de vendes amb el seu nou P10 i el P10 Plus, que mantenen l'essència dels seus predecessors P9 però amb petits canvis, com ara la incorporació del sensor d'empremta a la part davantera, amb el botó únic frontal, que substitueix els típics tres botons dels terminals Android, unes formes lleugerament més arrodonides o suport per xarxes 4,5G.La companyia coreana no ha fet coincidir la presentació d'un nou terminal amb el Mobile World Congress, de manera que a la fira d'enguany hi mostrarà productes ja presentats, així com possiblement una nova tauleta.Una de les imatges més esperades era la del nou Nokia 3310 , 17 anys després de l'original. El terminal, que només serveix per fer trucades i enviar i rebre SMS -no disposa de funcionalitats de telèfon intel·ligent-, es vendrà a un preu mitjà de 49 euros i oferirà una bateria "inesgotable" segons el fabricant -amb 22 hores de conversa o un mes en espera- i el clàssic joc de la serp. També s'han pogut veure els Nokia 3, 5 i 6, terminals Android que no superen els 300 euros.Com cada any, el diumenge previ també es celebra el ShowStoppers, una petita fira amb una vintena d'expositors, alguns dels quals participen al Mobile World Congress. Allà s'hi podien veure des d'unes lents de contacte que prometen ajudar els ulls a suportar el cansament de mirar pantalles tot el dia fins a ulleres de realitat augmentada o punts d'accés LTE per a hotels i raspalls de dents que conviden els nens a jugar mentre es raspallen.

