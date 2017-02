Francesc Homs, en la roda de premsa que ha ofert aquest migdia abans de sortir cap a Madrid Foto: ACN

El diputat del PDECat al Congrés, Francesc Homs, ha considerat que el judici al que s’enfronta a partir de demà al Tribunal Suprem (TS) pel 9-N és “innegablement polític” i ha alertat que donar una resposta penal al procés català, “cívic, democràtic i pacífic”, suposarà “la fi de l’estat espanyol”. En roda de premsa a la seu del partit, l’ex-conseller de Presidència ha afirmat que el Suprem serà el “diapasó” que marcarà el to sobre la resposta que s’ha de donar penalment al procés independentista i també al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on es van jutjar l’ex-president Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau.El musical que ha arrasat als cinemes pot tenir una nit de glòria aquesta nit a Los Ángeles, on es celebra la gala dels Oscar. El film compta amb amb les 14 nominacions, rècord que té l'honor de compartir amb Titanic (1997) i Eva al desnudo (1950). El repte, i un dels grans al·licients de la gala d'aquesta matinada, serà veure si el film de Damien Chazelle aconsegueix superar els 11 Oscars que va aconseguir James Cameron. El Mobile amaga com calcula l'impacte econòmic. Cada any s'anuncien grans xifres d'impacte econòmic associades a grans esdeveniments i a l'èxit turístic de la capital catalana, però com s'obtenen? Malgrat els intents deper esbrinar l'impacte del congrés del mòbil, l'organització amaga com calcula les dades i no ha facilitat l'estudi. Sí que desgranen els seus càlculs els responsables de l'anàlisi dels creuers i de les carreres de motor.Els de Luis Enrique han guanyat 1-2 al Vicente Calderón contra l'Atlètic de Madrid i posen pressió al Reial Madrid. Un gol de Rafinha i un altre de Messi quan faltaven tres minuts per acabar el partit han donat tres punts d'or que donen una mica de tranquil·litat a un Barça espès en el joc. En Pepe, denunciat per navegar fins a Mallorca. La Capitania Marítima d'Eivissa l'ha denunciat per retirar sense permís el catamarà anomenat Castellfollit que va construir ell mateix i que estava atracat al Port de Santa Eulàlia. En Pepe, malalt de càncer que té previst creuar l'Atlàntic amb el vaixell , s'excusa dient que el motiu per treure el precinte era que, d'una banda no podia fer front als costos de tenir el vaixell amarrat, i de l'altre que l'embarcació "estava patint danys" que no podia reparar en el port eivissenc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)