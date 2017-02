L'actor americà Bill Paxton ha mort aquest diumenge als 61 anys d'edat, segons ha comunicat la seva família. Paxton ha traspassat després de les complicacions derivades d'una operació.



Paxton, un dels secundaris il·lustres de Hollywood, va començar la seva carrera treballant en el departament artístic de desenes de petites produccions i va acabar per convertir-se en un rostre freqüent del cinema d'acció de les dècades de 1980 i 1990, amb cintes com Titanic, Commando, depredador 2, Tombstone, Apol·lo 13, Alien o Twister.



En la seva carrera també destaquen les seves aparicions en films com Vertical Limit, Edge of Tomorrow i Nightcrawler, encara que en els últims anys va ser més popular pels seus treballs en la sèrie de televisió Big Love i en la minisèrie Hatfields & McCoys.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)