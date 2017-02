El Barça ha guanyat aquest diumenge al Vicente Calderón contra l'Atlètic de Madrid (2-1) i es posen líders provisionals de la Lliga tot i fer un partit gris jugat de manera intermitent i amb anades i vingudes.



Luis Enrique ha plantejat el matx incorporant la variant tàctica d'un 3-4-3 que ha sorprès l'Atlètic, que durant el primer quart d'hora ha anat a remolc d'un Barça que tenia la pilota i es sentia còmode sobre el terreny de joc. Però quan els matalassers han començat a pressionar a dalt, els blaugrana han patit (com quasi sempre aquesta temporada) per treure la pilota controlada i lligar jugades per crear ocasions de gol. De fet, durant mitja hora, el Barça ha estat a mercè dels locals, que mitjançant Griezzman i Carrasco han portat de corcoll la defensa catalana i el porter Ter Stegen, dels millors aquest diumenge.



El Barça es mostrava com un equip tendre al mig del camp i imprecís en les passades, i això habilitava els del Cholo per muntar ràpids atacs. Tot i això, el Barça ha sabut patir i en els darrers minuts de la primera part hauria pogut avançar-se al marcador amb una falta de Messi que Oblak ha tret de manera brillant quan la pilota ja es colava per l'escaire de la porteria. Els blaugrana (avui de verd) s'han recuperat poc a poc dels problemes del joc i han acabat els primers 45 minuts amb la sensació que, amb una mica més d'intensitat, el partit podria caure del seu costat.



​A la represa, el Barça ha sortit més connectat i hauria pogut fer el 0 a 1 si Suárez no hagués fallat una ocasió claríssima quan estava sol davant Oblak. El matx s'ha anat convertint en un teva-meva entre els dos equips, que s'han anat responent a les jugades de perill. Després de l'ocasió de l'uruguaià, Ter Stegen s'ha hagut de lluir de nou per aturar una rematada de cap de Griezmann que anava a dins i que molts ja celebraven.



​Rafinha i Messi salven el Barça



​El catalans han millorat les seves prestacions, i quan estaven jugant millor, Rafinha ha aprofitat un embolic dins l'àrea de l'Atlètic (64') per connectar un xut que ha posat el 0 a 1 i obligava els matalassers a fer la igualada, que l'han aconseguit a pilota aturada en una ocasió marca de la casa. Una bola centrada a l'àrea l'ha enganxat Godín de cap (després de fer caure Busquets) per posar l'1 a 1. El Barça tenia vint minuts per mantenir el joc i fer un gol que l'acredités pel títol de lliga i el posés líder provisional.



​Els de Luis Enrique han intentat estirar les seves línies per aconseguir el segon. El tècnic ha fet entrar Digne per Mathieu, lesionat després d'una entrada de Correa. Els minuts finals, els barcelonins han posat setge a la porteria d'Oblak, que ha vist com Messi ha estat a punt de rematar una pilota passada per Suárez que ha tret un defensa in extremis. Tot feia pensar que el matx acabaria amb taules, però Messi en segona instància al minut 87 ha perforat la porteria de l'Atlètic per posar l'1 a 2 i donar tres punts que el converteixen en líder provisional de la lliga a l'espera del partit del Reial Madrid, que juga contra el Villareal.



