La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal que portava haixix per via marítima des del nord d'Àfrica fins a la costa de l'Ebre. En aquesta operació policial, batejada amb el nom d'Àliga, s'han detingut 11 persones a Barcelona i Tarragona –entre els quals es troba el cap del grup- i s'han decomissat 1.045 quilos d'haixix, 580 grams de cocaïna, 73 envasos amb 2.200 litres de benzina, diners en efectiu i material relacionat amb l'activitat de l'organització.

Paral·lelament, s'han fet cinc registres domiciliaris a les localitats de Sant Vicenç dels Horts, Sant Pere de Ribes, Viladecans i Sant Celoni. La investigació es va iniciar el 2016 quan els agents van detectar una embarcació que vorejava la costa i a poca velocitat dins el terme de l'Ametlla de Mar (el Baix Ebre). Davant les sospites que podia tractar-se d'una barca carregada de droga, la Guàrdia Civil va muntar un dispositiu per enxampar in fraganti els seus ocupants.Els agents van constatar que a peu de platja hi havia un vehicle amb les portes obertes, una embarcació pneumàtica, diversos fardells empaquetats i un grup de persones que estava fent una tasca de descàrrega de la mercaderia de la barca. En adonar-se de la presència policial, els sospitosos van iniciar una fugida nedant aprofitant la foscor de la nit, abandonant els fardells i el vehicle. Es van decomissar un total de 716 quilos d'haixix. Després d'aquesta actuació, la Guàrdia Civil de Tarragona va obrir una línia d'investigació per localitzar els integrants de l'organització que havia traslladat aquesta important partida de contraban d'haixix. Va ser el desembre passat quan una patrulla de la Guàrdia Civil va donar l'alto a un vehicle que circulava per l'A-7 i el turisme, lluny d'aturar-se, va impactar contra el cotxe oficial i va voler fugir.El turisme infractor va poder ser aturat i els agents van detenir els dos ocupants per un delicte contra la seguretat viària i d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Després d'inspeccionar el cotxe, es va localitzar al seu interior un total de 318 quilos d'haixix. Arran d'això es va comprovar que es tractava d'una organització que habitualment feia transports regulars d'haixix des del nord d'Àfrica a les costes catalanes, a través de via marítima i després terrestre. La xarxa comptava amb un grup actiu de col·laboradors que s'encarregaven de rebre els enviaments de droga, així com custodiar-la en diferents locals "guarderia". L'operatiu per desmantellar el grup criminal va acabar amb 9 detinguts en diferents poblacions de la demarcació de Barcelona.

