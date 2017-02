Radio Televisió Española (RTVE) ha lamentat aquest diumenge, mitjançant un comunicat emès al programa RTVE respon, les incidències que van entelar la final del programa Objectiu Eurovisió i ha assegurat que tot el procés d'elecció del representant d'Espanya en el Festival s'ha realitzat d'acord a les normes establertes per la Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora de l'esdeveniment. La corporació respon així a les prop de 600 queixes rebudes pel defensor de l'espectador , Ángel Nodal, que, segons ha recollit, ratllaven de "tremenda injustícia" l'elecció del cantant Manel Navarro com el banderer espanyol a Kíev (Ucraïna), en considerar que es va menysprear la decisió del públic que va votar a través de trucades telefòniques i missatges SMS, i que existia una vinculació d'un dels membres del jurat amb el guanyador.En aquest sentit, l'ens ha apuntat que el jurat estava format per "tres reconeguts professionals amb criteris independents, representants d'emissores de ràdio de tres dels grups de comunicació més grans" d'Espanya i que "per evidents raons professionals, els presentadors de ràdios musicals acostumen a tenir contacte amb els artistes, cantants i productors musicals".Igualment, RTVE ha subratllat que, davant el desempat produït en la gala, el fet que el vot del jurat sigui decisiu "no és quelcom extraordinari" i ha recordat que l'any passat amb l'elecció de Barei com a representant espanyola, els jurats nacional i internacional acumulaven el 60% de representativitat, davant del 40% del públic.Així, ha explicat que en aquesta edició el pes del públic es va incrementar al 50%, per la qual cosa l'anomenat "vot de qualitat" es va assignar al jurat, "pràctica molt habitual en altres països", segons apunta.Finalment, ha recordat que els 405 candidats que es van presentar van ser informats i van acceptar les normes establertes que es van fer públiques amb anterioritat a l'inici de cada fase del procés. No obstant això, la corporació ha afegit que "la majoria dels seguidors d'Eurovisió recolzen el festival i al representant espanyol".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)