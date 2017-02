Neus Munté, en una la roda de premsa del Govern. Foto: ACN

Francesc Homs, en la roda de premsa que ha ofert aquest migdia abans de sortir cap a Madrid. Foto: ACN

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurat aquest diumenge que “ el judici a Homs és un nou exemple de la intolerància del govern del PP i de com aborda una qüestió absolutament política i democràtica”. “Demà serem al costat de Francesc Homs com hem estat al costat d'altres membres del Govern, del president Mas, de la presidenta del Parlament, de la Mesa i d'altres càrrecs electes”, ha assenyalat Munté, que ha participat al lliurament de premis de la Volta Ciclista Vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana (el Vallès Oriental).La portaveu del Govern ha recordat que en el cas del conseller de la Presidència durant el 9-N i actual diputat del PDECat al Congrés “s’està perseguint una persona que ha complert mandats democràtics i ha buscat reforçar la democràcia”. “Això no pot ser mai delicte”, ha sentenciat Munté.De fet, la consellera de la Presidència ha aprofitat per reiterar la "inexistència de separació de poders" a l’estat espanyol i ha lamentat que “l’única resposta del govern de l'Estat passa per la judicialització, la persecució i fer seure a la banqueta dels acusats demòcrates, persones que compleixen mandats democràtics".“Hem d’alçar la veu, com hem fet sempre, de manera cívica”, ha reflexionat en veu alta Munté, que ha retret que l’actitud per part del govern espanyol “és una vergonya per a tots els demòcrates". "Això va de perseguir ideologies, com es veia amb la querella contra la presidenta del Parlament i altres membres de la Mesa", ha avisat Munté. “Es tracta de diferenciar els que pensen d'una manera i els que pensen d'una altra. S'està perseguint maneres de pensar i això és molt greu”, ha conclòs la portaveu del Govern.

