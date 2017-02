Ubicació en el mapa de Riudellots de la Selva. Foto: Google Maps

Dos homes han assaltat aquest diumenge a punta de pistola un estanc de Riudellots de la Selva (la Selva). Els dos assaltants s'han presentat a l'establiment a quarts de dues de la tarda, just quan anava a tancar, han entrat i s'han emportat la caixa registradora.Quan la dependenta ha sortit per intentar aturar els lladres un d'ells ha tret una arma de foc i ha disparat a terra. Un altre home ha continuat la persecució i ha estat aleshores quan el segon dels assaltants ha tret una navalla, un fet que ha provocat que l'home desistís.Els dos lladres han aconseguit fugir amb cotxe i amb la caixa registradora. No hi ha hagut cap ferit, i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.

