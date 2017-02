La cinquena mobilització per reclamar a Foment solucions a l'alta sinistralitat del tram lleidatà de l'N-240 ha arribat aquest diumenge a l'accés de l'AP-2 a les Borges Blanques (les Garrigues). Un centenar de persones ha tallat durant mitja hora l'entrada al peatge convocades per la Plataforma Prou Morts a N-240, que aglutina una quinzena d'Ajuntaments i la Cambra de Comerç de Lleida.D'aquesta manera s'ha reivindicat l'alliberament de l'autopista entre Lleida i Montblanc, una demanda que la plataforma va assumir el passat mes de desembre i que se suma a l'exigència de duplicar l'N-240 entre Lleida i la capital de les Garrigues. El portaveu de la plataforma i alcalde de les Borges, Enric Mir, han explicat que continuen esperant una trobada amb representants del Ministeri de Foment per insistir-los en la urgència d'actuar per reduir els accidents en una via que s'ha cobrat una trentena de vides en vuit anys, l'última la d'una jove de 27 anys el passat mes d'octubre. La plataforma mantindrà les mobilitzacions un cop al mes "fins que tinguem una solució acordada i que ens convenci", ha dit Mir.La pròxima serà el 26 de març a la mateixa carretera N-240. La via suporta el pas de 12.000 vehicles diaris de mitjana, dels quals gairebé un 30% són camions. Precisament Mir ha recordat que la Comissió de Seguretat Vial del Congrés va aprovar dimarts passat una proposició no de llei impulsada pel PDECat que exigeix al Govern de l'Estat posar en marxa aquestes dues mesures per millorar la seguretat a la via, tant la bonificació del 100% del peatge com l'inici dels treballs perquè la carretera tingui quatre carrils.La iniciativa va tirar endavant amb el suport de tots els grups excepte PP i C's. L'alcalde de les Borges també ha volgut agrair el suport dels grups polítics que van fer possible aprovar al Congrés una resolució que considera una mesura de pressió més que se suma a les mobilitzacions del territori.El portaveu de la plataforma ha afirmat que aquest diumenge la mobilització ha tingut com a escenari l'accés a l'AP-2 a les Borges per recordar que "una fase de la solució per millorar la seguretat a l'N-240 passa per alliberar aquest peatge, per tant, posem de manifest la nostra insistència a reclamar aquest esforç al ministeri de Foment perquè és de justícia davant l'escàndol que a les terres de Lleida no tinguem unes vies adequades al trànsit que suportem".Mir també ha destacat que 'la plataforma d'alcaldes cada vegada és més consistent, té més suports i més unitat al voltant de les reivindicacions, per tant, tenim molts factors a favor i només depèn de la voluntat del ministri de Foment que ens atengui i vegi la necessitat d'actuar de forma urgent".Des de la Plataforma també es denuncia que el govern espanyol no ha fet cap pas tot i assumir el compromís d'estudiar la duplicació de la carretera entre Lleida i les Borges Blanques perquè s'executés ja durant aquest 2017, amb una inversió d'uns 56 milions d'euros.Per la seva banda, el grup d'ERC al Congrés va registrar divendres una pregunta adreçada al l'executiu espanyol on els demana si pensen complir la resolució aprovada dimarts a la comissió de seguretat vial de la cambra baixa, segons ha explicat el republicà Miquel Àngel Estradé. Foment té dos mesos per respondre.La proposició no de llei aprovada dimarts també incorporava una esmena del grup socialista per tal que "qualsevol solució per l'N-240 no comporti l'ampliació de la concessió del peatge a l'AP-2 entre Lleida i Tarragona i alliberar-la un cop acabi el contracte", l'any 2020.Des de l'últim accident mortal a la via el passat mes d'octubre la Plataforma ha organitzat cinc protestes per exigir al Ministeri de Foment millores en la seguretat. La d'aquest diumenge ha estat la primera que s'ha portat al peatge de l'AP-2. Les anteriors es van convocar al quilòmetre 83 de la via, entre Lleida i Juneda (al punt on va morir l'última víctima); al quilòmetre 71, davant del complex Masia Salat; al quilòmetre 72, a l'altura de la Cooperativa de Juneda i al quilòmetre 74 també a Juneda, a l'enllaç amb la carretera LV-2001, que connecta amb Mollerussa.D'altra banda, s'han previst dos talls més, un al mes de març i l'altre a l'abril, a l'alçada de la rotonda de Margalef i a la d'accés a la via des de la ciutat de Lleida.La proposta de dur a terme talls a la carretera va sorgir arran de la reunió de la Plataforma Prou Morts a la N-240 que es va celebrar d'urgència el passat mes d’octubre, després de l'últim accident mortal. L'entitat la conformen els ajuntaments del Vilosell, l'Albi, la Pobla de Cérvoles, Puiggròs, Castelldans, Juneda, les Borges Blanques, Artesa de Lleida, la Floresta i Vinaixa – tots ells governats pel PDECat – Torregrossa, on mana ERC, Arbeca i Lleida, on governa el PSC, Puigverd de Lleida, on mana MES, l'Albagés i Cervià de les Garrigues amb independents, i la Cambra de Comerç de Lleida.El passat 3 de febrer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en una visita a les Borges Blanques, es va referir a les negociacions que el Govern manté amb Foment per buscar solucions per reduir la sinistralitat al tram lleidatà de l'N-240. En aquest sentit, Rull va explicar que s'està treballant en tres línies d'actuació, la principal de les quals se centra en la reclamació de la duplicació del tram d'aquesta carretera entre Lleida i les Borges Blanques, per tal d'ampliar la capacitat de la carretera incorporant un carril més per sentit.Però a la vegada, Territori i Sostenibilitat defensa la necessitat que es pugui aprofitar el tram de l'AP-2 entre Montblanc i la capital de les Garrigues, que discorre paral·lel a l'N-240, i també de buscar com es pot gestionar el pas de vehicles de gran tonatge, plantejant un possible desviament dels camions per l'autopista. Aquesta darrera reivindicació també l'estaria reclamant el Govern per l'N-340.El conseller va afirmar que "només una mesura de desviar camions sense garantir la plena gratuïtat no és suficient, sinó que cal una inversió per a la duplicació i per fer més permeable l'AP-2". En relació amb la reivindicació del territori d'alliberar l'AP-2 entre Lleida i Montblanc com a mesura provisional mentre no s'executi la duplicació de l'N-240, Rull va remarcar que "ni que permeabilitzéssim l'AP-2, seguiríem tenint un problema a l'N-240 perquè els polígons són on són".

