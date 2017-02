El diputat del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, ha considerat que el judici al que s’enfronta a partir de demà al Tribunal Suprem (TS) pel 9-N és “innegablement polític” i ha alertat que donar una resposta penal al procés català suposa “la fi de l’estat espanyol”. En roda de premsa a la seu del partit, l’ex-conseller de Presidència ha afirmat que el Suprem serà el “diapasó” que marcarà el to sobre la resposta que s’ha de donar penalment al procés independentista i també al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on es van jutjar l’ex-president Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau. D’altra banda, ha assegurat que no li mereixen “cap credibilitat” les darreres informacions sobre el cas del 3%.Francesc Homs ha dit que si hi ha una resposta penal envers un “procés cívic, democràtic i pacífic” serà la fi de l'estat espanyol. Ho ha argumentat en una roda de premsa, abans de sortir en direcció a Madrid, on demà se celebrarà el judici al Tribunal Suprem contra l’ex-conseller de la Presidència i portaveu del PDeCAT al Congrés, per suposats delictes de prevaricació i desobediència en relació al referèndum del 9-N.Homs declararà aquest mateix dilluns davant un tribunal format per set membres de majoria conservadora i presidit per Manuel Marchena, redactor de la sentència que el 2008 va inhabilitar l’expresident del Parlament basc, Juan María Atutxa. Arribarà al Suprem acompanyat d’una comitiva de suport integrada per representants del Govern de la Generalitat i del PDeCAT, ERC i En Comú Podem, a més de les entitats sobiranistes.La Fiscalia basarà la seva acusació en el document que Homs va enviar a l’empresa T-Systems on demanava que continuessin les tasques malgrat la suspensió del referèndum per part del Tribunal Constitucional, mentre que Homs basarà part de la seva defensa en els arguments que la pròpia fiscalia va utilitzar per arxivar la querella pels mateixos delictes que va presentar contra Mariano Rajoy per haver incomplert les sentències del TC.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)