Pel que fa a l'evolució de la pensió mitjana durant els últims anys, les dades mostren que ha passat dels 678 euros, en què estava el 2007, als 915 actuals.

Exactament, 185 euros. Aquesta és la diferència que hi ha entre la pensió mitjana del País Basc i les de Catalunya, per la qual cosa els pensionistes bascos cobren gairebé un 17% més que els catalans. Aquestes dades estan basades en l'informe de pensions de febrer elaborat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social , document que indica que la pensió mitjana a Catalunya és de 950 euros, mentre que al País Basc la xifra és del 1.135 euros.​En aquest rànquing, Catalunya està al setè lloc per davant de Ceuta i per sota de Cantabria, si bé la mitjana de pensions està per sobre de la que es marca en tot l'Estat espanyol, que és de 915 euros. La diferència entre els pensionistes del País Basc és encara més gran si es compara amb el que perceben els extremenys i els gallecs, que són els que tanquen la classificació amb uns ingressos que no arriben a 800 euros mensuals.