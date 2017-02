Cinc persones han quedat ferides, tres de les quals de gravetat, en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-63 a Lloret de Mar (Selva), segons han informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L’avís del sinistre s’ha rebut a les 07.07 hores d’aquest diumenge al quilòmetre 2,5 de la C-63, a tocar de l’accés a les urbanitzacions els Pinars i Lloret Verd. En un dels vehicles hi viatjaven tres persones, mentre que a l’altre n’hi anaven dues.Els Bombers de la Generalitat han hagut de treballar per excarcerar alguns dels ferits. Segons el SEM, tres persones han estat traslladades en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona, mentre que les altres dues han quedat ferides lleus i evacuades a l’Hospital de Blanes. Tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers i 4 ambulàncies i l’helicòpter del SEM s’han desplaçat al sinistre. L’afectació a la via s’ha mantingut fins a les 09.36 hores, quan s’ha restablert la circulació.

