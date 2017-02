El punter làser d'un dels joves denunciats. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han denunciat aquest febrer dos joves del Maresme per apuntar amb un feix de llum l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra i posar en risc la seguretat de la tripulació. Les dues infraccions, tipificades com a molt greus i que poden ser sancionades amb multes d’entre 30.001 i 600.000 euros, es van produir el divendres 17 de febrer a Cabrils i el diumenge 19 de febrer a Vilassar de Dalt.En el primer cas, els fets van succeir cap a les 20.30 hores quan el noi va dirigir una llanterna potent cap a l’helicòpter, que estava fent tasques de seguretat ciutadana a Cabrils. La tripulació policial de la nau aèria va veure el jove i va avisar els agents que es trobaven a prop, els quals el van seguir fins a casa seva. Va ser allà on va ser denunciat administrativament per una infracció molt greu.El segon cas va ocórrer cap a les 19.30 hores quan un jove va encegar amb un punter làser el pilot de l’helicòpter dels mossos que es trobava realitzant tasques de seguretat ciutadana a Vilassar de Dalt. La tripulació policial va facilitar ràpidament la descripció del jove a les unitats de Seguretat Ciutadana que es trobaven treballant a la zona i va anar dirigint els agents cap al jove, que fugia del lloc. Poca estona després els agents van localitzar el menor que va ser identificat amb el grup de joves amb el qual anava. El jove també va ser denunciat.Els nois van cometre una infracció tipificada en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Aquesta llei especifica que és una infracció molt greu projectar feixos de llum sobre els pilots o els conductors que puguin enlluernar-los o distreure’ls i provocar accidents.

