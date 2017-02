Nou contratemps en el viatge que en Pepe Soto fa amb destinació el Port de San Blas, al Panamà. La Capitania Marítima d'Eivissa l'ha denunciat per retirar sense permís el catamarà anomenat Cstellfollit que va construir ell mateix i que estava atracat al Port de Santa Eulàlia. En Pepe, malalt de càncer que té previst creuar l'Atlàntic amb el vaixell, s'excusa dient que el motiu per treure el precinte era que, d'una banda no podia fer front als costos de tenir el vaixell amarrat , i de l'altre que l'embarcació "estava patint danys" que no podia reparar en el port eivissenc.En Pepe explica que ara està pendent que li arribi la citació judicial. "Encara no sé de què se m'acusarà, i de fet espero que es declari nul el precinte", diu. Ara el buc està ancorat al Port de Pollença a l'illa de Mallorca on en Pepe no ha de pagar cap lloguer i des d'on començarà a arreglar els desperfectes que té l'embarcació, la setmana vinent.El contratemps judicial però no fa desistir de la idea de creuar l'oceà a en Pepe, que tot i això té clar que el més important per a ell és "tornar el vaixell a Castellfollit i complir la paraula de donar-lo al poble".Ara mateix la preocupació principal és trobar un pal nou ja que les tempestes de principis de febrer van trencar-lo i van deixar molt malmeses altres parts del catamarà. En Pepe reconeix que fins i tot va estar a punt d'abandonar pensant que el vaixell no podria navegar, però està confiat en què podrà posar-lo de nou a punt per salpar.Un dels motius que va portar en Pepe a trencar el precinte era que a la zona on estava amarrat el Castellfollit l'onatge provocava desperfectes. "Veia que s'estava fent malbé. L'antena es va trencar i el casc tenia desperfectes importants. Volia sortir del port d'Eivissa perquè em destrossava el catamarà".En Pepe no amaga el malestar amb el port eivissenc que considera com "el pitjor de tots els que ha estat fins ara". El garrotxí justifica que al veure la situació en la que estava i donat que "l'única opció que em donaven a Santa Eulàlia era que trenqués el catamarà, vaig decidir treure el precinte i anar a Pollença".Entre el problema dels permisos i el mal estat del Castellfollit, en Pepe calcula que fins a l'agost no tornarà a estar preparat per sortir a navegar. De totes maneres, recorda que l'època per creuar l'Atlàntic és al novembre per aprofitar els vents alisis. "Si ho faig abans, em puc trobar un huracà", alerta.Tot i que la voluntat d'en Pepe per seguir endavant amb el viatge és "molt ferma" reconeix que no sap quin serà el seu estat de salut a finals d'estiu. "Ara estic bé i tinc forces, ja veurem com estem més endavant".En Pepe ha deixat clar que la seva idea i el seu somni és arribar a Panamà, però explica que la prioritat és tornar el catamarà al poble d'on va sortir i de qui ha agafat el nom. "El que no puc permetre és tornar sense el vaixell", afirma.