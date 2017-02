El personal que ofereix serveis a bord dels trens AVE i Llarga Distancia de Renfe han iniciat avui set dies consecutius de vaga. Les aturades s'han iniciat a la 1 de la matinada d'aquest diumenge i es prolongaran fins a la mateixa hora del 5 de març.A la vaga, hi estan cridats 2.000 empleats que s'encarreguen de la restauració, la distribució de premsa, els servis d'entreteniment, la megafonia i la cafeteria dels trens, entre d'altres tasques.Els sindicats que han convocat la vaga denuncien que Ferrovial ha manifestat la seva intenció de deixar en suspens el conveni col·lectiu d'aquests treballadors després de més d'un any de negociacions per renovar-lo. A més, protesten contra un expedient de regulació de feina temporal que la companyia ha plantejat a 400 treballadors, mitjançant una reducció de jornada.

