Les dades de l'enquesta d'«El Periódico»

Albert Rivera i Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

Poques diferències en relació a les eleccions espanyoles que es van celebrar fa uns mesos. Si avui es tornés a votar, el PP tornaria a guanyar les eleccions amb 135-138 diputats (ara en té 134) i consolidarà la seva primera posició, segons una enquesta publicada avui per El Periódico . El PSOE es mantindria, tot i les seves disputes internes, amb 79-82 diputats, pràcticament el mateixos que ara (81). Units Podem també es recupera una mica, amb 71-74 escons (67), així com Ciutadans, que se situaria en una forquilla entre 34-38 diputats (32).Amb aquest resultat, C's i PP, lleugerament a l'alça, vorejarien la majoria absoluta de l'hemicicle, situada en 176 diputats. Les dues formacions aconseguirien entre 169 i, precisament, a la part alta de la forquilla, 176 diputats.Pel que fa als partits catalans, destaca la caiguda de l'antiga Convergència, ara PDECat, que passaria de vuit a 5-6 diputats. En canvi, ERC consolidaria la seva posició i encara la refermaria, amb 9-10 diputats (nou a les passades eleccions).En aquesta enquesta també s'ha preguntat si es permetria un referèndum per “solucionar el conflicte” català. El resultat constata la diferent visió des de Catalunya i la resta de l'Estat : set de cada 10 catalans (un 71,9%) ho veuen amb bons ulls; en canvi, a la resta de l'Estat, només l'acceptarien tres de cada 10 (un 33,9%).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)