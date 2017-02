Gràfic de l'enquesta publicada per «El Periódico»

Imatge de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum Foto: Adrià Costa

No és cap novetat. La visió sobre el procés sobiranista català és molt diferent a Catalunya i a la resta de l'Estat. Així es constata en una enquesta publicada avui per El Periódico A la pregunta de si permetria un referèndum per “solucionar el conflicte” català, set de cada 10 catalans (un 71,9%) ho veuen amb bons ulls. En canvi, a la resta de l'Estat, només l'acceptarien tres de cada 10 (un 33,9%).Pel que fa a la proposta federal, també hi ha diferències però menys acusades: a Catalunya hi està d'acord un 59,5%, mentre que a l'Estat la xifra només arriba al 41,7%. Per últim, hi tornen a haver resultats dispars en l'opció de donar un millor finançament a Catalunya: un 72,5% de catalans hi est a favor mentre que a la resta de l'Estat aquesta possibilitat se situa en un 30,9%.Per votants, els que han votat el PP i Ciutadans són clarament els més contraris tant a la solució federal com al referèndum i a millorar la capacitat econòmica de les arques de la Generalitat. En canvi, els votants d’Units Podem, ERC i PDECat donen suport a les tres possibilitats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)