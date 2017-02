El Partit Demòcrata nord-americà ha elegit el seu nou president. Tom Pérez ha estat elegit per 235 vots a 200 pels membres del Comitè Nacional Demòcrata (DNC). Secretari del Treball durant l’Administració Obama, ha superat l’altre gran candidat, el congressista negre de Minnesota Keith Ellison. Pérez és un hispà que és considerat proper a Hillary Clinton i a les posicions més pragmàtiques dins del partit, mentre que Ellison havia rebut el suport de Bernie Sanders, el senador de Vermont que ha esdevingut una icona de l’ala esquerra demòcrata.Elegint Pérez, la majoria de la maquinària del partit ha optat per l’opció més previsible. Però el resultat ha estat ajustat i ha requerit d’una segona volta. Dins de l’elit demòcrata hi havia qui veia amb més bons ulls Ellison pel que suposava de trencador. El congressista negre és de religió musulmana i podia representar una major sacsejada per uns demòcrates que encara no acaben d’assumir la seva derrota a les presidencials del novembre.Amb tot, el càrrec de president del Comitè Nacional Demòcrata no és equiparable al de líder del partit en una versió de política europea. Són els líders al Congrés els que dirigeixen el partit quan és a l’oposició mentre que el cap del DNC és més similar a un secretari d’organització. Ara caldrà veure quin paper farà Pérez per contribuir a una estratègia demòcrata efectiva contra l’Administració Trump. En aquest sentit, Ellison apareixia com a més combatiu.La campanya per la presidència del DNC ha posat al descobert un tercer polític, que aspirava també al mateix càrrec i que no ha trobat prou suport: Pete Buttigieg. El seu paper brillant en el debat d’aspirants de fa uns dies l’ha catapultat al primer pla. L’ex–president Obama hi ha contribuït al definir-lo com una estrella ascendent entre els demòcrates. Aquest jove blanc de 35 anys, alcalde exitós de la ciutat de South Bend, té mèrit. Combatent a l’Afganistan, homosexual, va ser elegit en un estat profundament conservador i republicà, i ha seduït pel seu vigor i l’aire fresc que traspua en un partit amb un lideratge vell al Congrés i amb dificultats per trobar el to adequat a l’oposició a Trump. De moment, Pérez ha designat Ellison com a vicepresident del DNC, però el partit haurà de comptar amb Buttigieg.

