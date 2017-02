Com va quedar el continent africà després de la Conferència de Berlín. Foto: altauler

El 26 de febrer de 1885, avui fa 132 anys, va finalitzar la Conferència de Berlín, promoguda pel canceller alemany Bismarck, que va posar “ordre” al colonialisme de les potencies europees al continent africà . A la trobada diplomàtica hi van assistir 14 països del vell continent, que van acordar les condicions de l’expansió colonial a Àfrica i van fixar un cert repartiment del territori. Més que res, per estalviar enfrontaments.El repartiment de l'Àfrica es va fer d'una manera vergonyosa, amb un mapa a sobre una taula i amb un tiralínies. Fruit d'aquest mètode tan humiliant, les fronteres entre alguns països (encara a dia d'avui) apareixen traçades amb una línia recta perfecta.Cal recordar que en aquella època Àfrica no estava dividida amb estats ni països, tal com els coneixem avui, sinó que estava estructurada en xarxes tribals, algunes de grans dimensions. Amb la distribució establerta des d'una taula de Berlín, algunes d'aquestes xarxes tribals van quedar dividides.Podeu veure en aquest vídeo (a sobre) com es va estructurar el repartiment d'Àfrica, que va perllongar-se en molts països fins a ben entrat el segle XX. La distribució també va ser un dels punts de tensió que va provocar la Primera Guerra Mundial.El colonialisme europeu es va fer palès sobretot a Àfrica, ben poc poblat abans del segle XIX. Els interessos econòmics, les rivalitats polítiques i l’esperit d’aventura van unir-se per desenvolupar un procés que va esquarterar el continent.

