S'ensorra un balcó mentre es ballava la Filferrada a Sant Celoni Foto: Jordi Purtí



Troços de pedra del balcó ensorrat Foto: NBM

La plaça de la Vila de Sant Celoni plena de gent aquest migdia Foto: Jordi Purtí

Part d'un balcó del primer pis de la botiga Tretze Vents de la plaça de la Vila de Sant Celoni (el Vallès Oriental) s'ha ensorrat cap a dos quarts d'una del migdia mentre s'estava ballant la Filferrada, un dels actes dels 250 anys del Ball de Gitanes d'aquest municipi del Baix Montseny.En el moment de l'accident, a les 12.22 hores, al balcó hi havia quatre persones i, a resultes del qual, una dona de 52 anys ha hagut de ser evacuada en ambulància a conseqüència de les ferides patides per la caiguda i que, en principi, no són greus. L'alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, en la seva condició de metge, ha estat el primer que l'ha atesa.Al lloc dels fets s'hi han desplaçat la policia local de Sant Celoni, mossos d'esquadra, bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM que han acordonat la zona per evitar mals majors. Sortosament, els efectes de l'ensorrament del balcó han estat relativament mínims pel que hagués pogut passar ja que la plaça a aquesta hora estava plena i en bona mesura perquè entre el balcó i les grades que s'instal·len cada any pel Ball de Gitanes es deixa un petit passadís perquè la gent pugui transitar.Després de l'espant inicial i la interrupció del ball durant uns minuts la Filferrada ha continuat.

