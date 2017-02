Tots els nominats dels Oscars 2017 PEL·LÍCULA



Comanchería

Fences

Figuras ocultas

Hasta el último hombre

La La Land (La ciudad de las estrellas)

La llegada

Lion

Manchester frente al mar

Moonlight



ACTOR



Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Ryan Gosling (La La Land (La ciudad de las estrellas))

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)



ACTRIU



Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land (La ciudad de las estrellas))

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)



ACTOR DE REPARTIMENT



Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Comanchería)

Lucas Hedges (Manchester frente al mar)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Animales nocturnos)



ACTRIU DE REPARTIMENT



Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Figuras ocultas)

Michelle Williams (Manchester frente al mar)



DIRECTOR



Damien Chazelle (La La Land (La ciudad de las estrellas))

Mel Gibson (Hasta el último hombre)

Barry Jenkins (Moonlight)

Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar)

Denis Villeneuve (La llegada)



PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ



Kubo y las dos cuerdas mágicas

La tortuga roja

La vida d'en Carbassó

Vaiana

Zootròpolis



FOTOGRAFIA



La La Land (La ciudad de las estrellas)

La llegada

Lion

Moonlight

Silencio



VESTUARI



Aliados

Bèsties fantàstiques i on trobar-les

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land (La ciudad de las estrellas)



DOCUMENTAL



13th

Fuego en el mar

I am not your negro

Life, animated

O.J.: Made in America



CURT DOCUMENTAL



4.1 miles

Extremis

Joe's violin

The White Helmets

Watani: My homeland



MUNTATGE



Comanchería

Hasta el último hombre

La La Land (La ciudad de las estrellas)

La llegada

Moonlight



PEL·LÍCULA DE PARLA NO ANGLESA



Bajo la arena

El viajante

Tanna

Toni Erdmann

Un hombre llamado Ove



MAQUILLATGE I PERRUQUERIA



Escuadrón suicida

Star Trek: Más allá

Un hombre llamado Ove



BANDA SONORA



Jackie

La La Land (La ciudad de las estrellas)

Lion

Moonlight

Passengers



CANÇÓ ORIGINAL



La La Land ("Audition")

Jim: The James Foley Story

La La Land ("City of stars")

Trolls

Vaiana



DIRECCIÓ ARTÍSTICA



¡Ave, César!

Bèsties fantàstiques i on trobar-les

La La Land (La ciudad de las estrellas)

La llegada

Passengers



CURTMETRATGE D'ANIMACIÓ



Blind Vaysha

Borrowed time

Pear cider and cigarettes

Pearl

Piper



CURTMETRATGE



Ennemis intérieurs

La femme et le TGV

Silent nights

Sing

Timecode



MUNTATGE DE SO



Hasta el último hombre

La La Land (La ciudad de las estrellas)

La llegada

Marea negra

Sully



MESCLA DE SO



13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

Hasta el último hombre

La La Land (La ciudad de las estrellas)

La llegada

Rogue One: Una historia de Star Wars



EFECTES VISUALS



Doctor Extraño

El libro de la selva

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Marea negra

Rogue One: Una historia de Star Wars



GUIÓ ADAPTAT



Fences

Figuras ocultas

La llegada

Lion

Moonlight



GUIÓ ORIGINAL



20th Century Women

Comanchería

La La Land (La ciudad de las estrellas)

Llagosta

Manchester frente al mar

Ens ha fet ballar, emocionar i recordar coreografies memorables del cinema clàssic, per això La La Land –triomfadora històrica dels darrers Globus d'Or, on va aconseguir set guardons – arriba disposada a fer història també als premis Oscar 2017 . De moment, ja ho ha fet amb les 14 nominacions, rècord que té l'honor de compartir amb Titanic (1997) i Eva al desnudo (1950). El repte, i un dels grans al·licients de la gala d'aquesta matinada, serà veure si el film de Damien Chazelle aconsegueix superar els 11 Oscars que va aconseguir James Cameron. Arrival (La llegada) , de Denins Villeneuve, i Moonlight , de Barry Jenkins, ocupen el segon lloc del rànquing pel que fa a nominacions, amb vuit cadascuna. Moonlight ve de triomfar aquesta darrera nit als premis del cinema independent, i sembla ser l'única escletxa oberta a la sorpresa. Manchester frente al mar, Lion i Fences , seran els altres títols a seguir de la primera gala post-Obama.L'edició 89 dels premis de l'Acadèmia de Hollywood arriba amb un gran al·licient per als cinèfils de casa nostra, ja que aquesta pot esdevenir la primera edició dels Oscars amb un guanyador català, tota una fita per al cinema català. Timecode , de Juanjo Giménez, és una de les nominades en la categoria de Millor curtmetratge.Amb tots els focus posats en La La Land i l'homenatge als grans musicals de tots els temps, la gala també compta amb alguns noms propis que caldrà seguir de ben a prop. Un d'ells, justament, el director del musical que ha arrasat amb tots els premis d'enguany, Damine Chazelle. Si guanya l'Oscar a Millor direcció, serà el director més jove de la història en fer-ho, amb 32 anys i 38 dies, robant-li el rècord a Norman Taurog, que va guanyar l'any 1931 per Skippy. Tenia 32 anys i 260 dies.Casey Affleck, per Manchester frente al mar, sembla el clar favorit per emportar-se el guardó a Millor actor, en una interpretació que gela l'ànima, per dura, per turmentada i per contundent. Però els Oscars sempre s'han mostrat oberts a les sorpreses. Com a rivals, Affleck té a Denzel Washington, Ryan Gosling, Viggo Mortensen i Andrew Garfield. Però és el primer qui podria prendre-li l'estatueta, gràcies a la magnètica i impressionant interpretació que fa d'un jugador de beisbol retirat a Fences. Una lluita aferrissada fins al darrer moment.La categoria femenina és més oberta que la masculina, pel que fa al rol protagonista. Però a ningú se li escapa que el premi serà un duel entre Emma Stone i Natalie Portman. La primera arriba després d'aconseguir tot els premis possibles per La La Land, però la segona per mostrar la vulnerabilitat de Jacqueline Kennedy en la hipnòtica i crua Jackie, en un paper memorable i ple de consistència.En les categories d'actriu i actor de repartiment la cosa sembla molt més clara. En la primera, Viola Davis brilla per sobre la resta, amb una interpretació impressionant a Fences, llàgrimes, mocs i credibilitat inclosos. Com a actor de repartiment, sembla que ningú gosarà discutir el premi a Mahershala Ali per Moonlight. Pel que fa a la categoria de parla no anglesa, la gran favorita és l'alemanya Toni Erdmann, tot i que les polèmiques mesures aplicades per Donald Trump han fet augmentar les simpaties cap a El viajante, d'Asghar Farhadi.Una de les categories més completes de l'edició d'enguany dels Oscars és la de Millor llargmetratge d'animació, amb cinc pel·lícules d'altíssim nivell: Kubo y las dos cuerdas mágicas, La tortuga roja, La vida d'en Carbassó, Vaiana i Zootròpolis, el film que sembla, a priori, gran favorita. Producte Disney, la pel·lícula dirigida por Byron Howard, Rich Moore i Jared Bush es troba un esglaó per endavant de Kubo y las dos cuerdas mágicas.Els Oscars 2017 compten amb Jimmy Kimmel com a mestre de cerimònies. El reconegut còmic debutarà en una gala que tindrà "grans dosis d'humor", com han anunciat els responsables de l'Acadèmia. A banda dels dards –enverinats, o no– que pugui llençar el presentador, caldrà estar ben atent als comentaris i la presència que tingui Donald Trump a la gala, la primera des que el magnat empresarial és president dels Estats Units. Caldrà seguir atentament cada discurs dels guanyadors, en una nit que es preveu polititzada i contestatària.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)