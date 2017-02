Meryl Streep sempre hi és, i no és cap mentida, una broma, o un fake. Tampoc és una referència al brillant, dut i emotiu discurs que va proferir en la darrera gala dels Globus d'Or . Ella, l'actriu eterna, torna a ser protagonista del proper lliurament dels Oscars amb una nova nominació, ara per Florence Foster Jenkins, el darrer film de Stephen Frears. Ja n'acumula vint.

Darrere seu, a llarga distància, uns altres dos mites eterns i indiscutibles: Katherine Hepburn i Jack Nicholson, amb 12 nominacions. Curiosament, de les vint vegades que Streep ha optat a l'estatueta daurada, només tres van acabar el guardó a casa. Van ser gràcies als papers de Kramer contra Kramer (1979), La decisió de Sophie (1982) i La dama de hierro (2011), els dos darrers com a Actriu protagonista, el primer com a Actriu de repartiment.Katherine Hepburn –qui, si no– és l'únic intèrpret de Hollywood que encara supera Streep, per un Oscar. Aquest és, sens dubte, un al·licient més per seguir la lluita per l'estatueta en la categoria de Millor actriu durant la gala de la matinada de diumenge a dilluns. Per anar fent boca, compartim el vídeo on podem repassar els seus millors moments, un incentiu ideal per comprovar el geni d'una actriu prodigiosa.

