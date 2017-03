Els dirigents d'ERC, en una imatge d'arxiu Foto: Isaac Meler

ERC busca marcar perfil propi i exhibir la força que totes les enquestes li atorguen. Ho farà aquesta tarda en un gran acte que preveu multitudinari a Barcelona en el qual té per objectiu visualitzar que la formació ocupa un espai central en el procés sobiranista. Els principals oradors seran Oriol Junqueras, Marta Rovira i Gabriel Rufián, però també prendran la paraula altres dirigents republicans per refermar l'aposta pel referèndum vinculant.Fonts dels republicans expliquen que aquest serà l'acte central de la campanya "La República que farem" que van posar en marxa fa cinc mesos per explicar arreu del territori quin model d'Estat defensen i la necessitat de celebrar un referèndum sobre la independència.Si bé el fet d'estar integrats en coalició amb Junts pel Sí ha restat visibilitat institucional a les marques dels partits -PDECat i ERC-, els republicans busquen reforçar el perfil propi de cara a la recta final de la convocatòria del referèndum i la posterior convocatòria d'unes eleccions en la qual estarà en disputa l'hegemonia. Les enquestes apunten que, en cas de celebrar-se ara unes eleccions, ERC guanyaria.Els republicans celebraran aquest acte al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i esperen que sigui el més massiu del partit en les últimes dècades. De fet, ERC ha vist en els últims anys com la seva defensa de la independència passava de ser una reivindicació minoritària a vertebrar la centralitat de la política catalana.

