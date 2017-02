Una trentena de funcionaris de presons han anunciat la voluntat de quedar-se tancats a la Model fins que tinguin més informació sobre el trasllat del centre penitenciari barceloní. Francesc López, coordinador autonòmic del sindicat Acaip Catalunya, ha explicat a l'ACN que a les onze de la nit encara hi havia una setantena de treballadors reunits en una assemblea que s'ha convocat a primera hora de la tarda, i que almenys una trentena havien expressat la voluntat de quedar-se tancats fins que no obtinguin respostes clares de l'administració.En concret, reclamen que la Direcció General de Serveis Penitenciaris doni explicacions sobre el futur del centre i de les condicions laborals dels seus funcionaris.López ha lamentat que el Departament de Justícia "no està informant" els treballadors sobre els plans que té per al futur de la presó, ni de la manera com un hipotètic trasllat afectarà les seves condicions laborals.També ha denunciat que el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha donat "fins a tres versions diferents" del que es vol fer des que a mitjan gener es va anunciar l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona per tancar la presó.Des del Departament de Justícia han declinat fer comentaris sobre la reivindicació concreta, han subratllat que s'està en diàleg permanent amb els sindicats i han assegurat que se'ls escolta sempre que ho volen. També han explicat que estan atents a totes les reivindicacions del sindicat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)