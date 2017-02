El vicepresident Oriol Junqueras ha assegurat aquest dijous al vespre en una entrevista al programa Més324 que el govern espanyol no ha adoptat les mesures necessàries per atendre amb eficàcia els problemes en el sistema de pensions. "Estem davant d'un repte enorme", ha apuntat Junqueras, que ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy de fer servir el fons de reserva de les pensions per "despeses corrents" i de no generar ocupació de qualitat ni fer inversions "amb retorn positiu". També ha enviat un missatge a l'Estat: "Es pensen que amb inhabilitacions aturaran aquest moviment democràtic?".Pel que fa al recurs que han presentat el PP, Ciutadans i el PSC als pressupostos de la Generalitat per al 2017 per les partides destinades al referèndum, Junqueras ha manifestat que no hi ha cap apartat "ocult". "No tenim per què fer-ho", ha considerat el vicepresident, que s'ha mostrat obert a "millorar" els comptes en el debat final que hi haurà al Parlament en funció de les demandes que faci la CUP."Hi ha molta gent que pateix molt i que ha patit molt", ha destacat Junqueras sobre els efectes de la crisi econòmica en matèria social. Malgrat això, el president d'ERC ha volgut insistir en l'increment de la despesa en polítiques de benestar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)