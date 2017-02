Sotil va marcar un gol de cap. Foto: Wikipedia

Arribar i moldre. Johan Cruyff va conquerir la primera lliga amb el Barça el mateix any que va aterrar, a la temporada 1973/74. Llavors en vindrien moltes més. La irrupció de l'holandès a can Barça va significar un canvi de rumb en la filosofia del club que ell mateix va rubricar posteriorment en la seva època d'entrenador.El primer any de Cruyff, els aficionats culers, poc propensos a viure emocions fortes en aquells temps, van gaudir d'una gran temporada. A més de guanyar la lliga, el Barça va obtenir un triomf històric al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid, l'etern rival, per un contundent 0-5. Asensi, amb dos gols, Cruyff, Juan Carlos i Sotil varen materialitzar una de les humiliacions més grans que els blancs han patit mai al seu estadi.El futbol que va oferir el Barça va ser espectacular, tal com reconeixia Luis Molowny, l'entrenador del Reial Madrid, en acabar el partit: “Feia anys que no veia un equip tan sensacional com aquest”. El preparador blaugrana, Rinus Michels, encara va anar més lluny i va declarar que “no seria humà jugar sempre així”.El partit es va disputar el 17 de febrer de 1974, avui fa 43 anys. El recordem amb aquest vídeo, on podem tornar a gaudir dels cinc gols del Barça. També hi apareixen comentaris d'alguns dels protagonistes, com Reixach i Marcial, uns anys després de la gesta.

