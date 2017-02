Les eleccions europees del 2014 van posar els fonaments dels canvis que viuria l'escenari polític espanyol en els anys següents. Podem va irrompre amb cinc eurodiputats, el PSOE es va enfonsar i el PP començava a veure com flaquejava una majoria absoluta exercida amb un tel d'arrogància. Veient el panorama, el rei Joan Carles va decidir deixar pas al seu fill en una operació d'Estat que havia de ser apuntalada pel bipartidisme encarnat per conservadors i socialistes, amb el concurs indispensable d'Alfredo Pérez Rubalcaba. La monarquia ja tenia el prestigi esberlat arran dels safaris del rei -amb o sense Corinna- i pel cas Nóos, que esquitxa de ple la infanta Cristina -germana de l'actual monarca, Felip VI- i el seu marit, Iñaki Urdangarin. Els dos coneixeran avui, a partir de les dotze del migdia, la sentència, i nosaltres intentarem aportar ben ràpid tota la informació i el context. Cristina i Urdangarin han posat tota la distància possible amb la família reial espanyola i viuen, des de fa molts mesos, a Ginebra. Una baula més d'una operació d'Estat per protegir la corona que ha mobilitzat tots els ressorts possibles, inclòs l'encàrrec personal de Joan Carles a Miquel Roca -símbol de la CiU més autonomista- la defensa de la seva filla. En unes quantes hores sabrem si se n'ha sortit. Per cert: a partir de dilluns, el patró Ferran Casas tornarà a comandar aquest Despertador. Ha estat un plaer!



La fórmula (impossible?) de les pensions. Quan s'obre un debat tècnic, el millor que es pot fer és acudir als que en saben. Exactament això és el que han fet Sara González i Joan Serra Carné per tractar un assumpte espinós i que toca de ben a prop: la viabilitat del sistema de pensions a l'Estat. En aquesta informació hi podreu llegir les opinions de Miquel Puig, Miren Etxezarreta i Núria Bosch sobre el futur de les prestacions, les reformes que calen per garantir-les i quins aspectes estructurals es poden veure afectats a mida que passin els anys.



Millo també es mou. La delegació del govern espanyol a Catalunya, entre moltes altres funcions, té una funció determinada: exposar la seva versió sobre el procés català i mirar de desmuntar el relat de la Generalitat amb els agents econòmics i diplomàtics establerts a Barcelona. És per això que Enric Millo, des que va arribar al seu despatx, ha intensificat els contactes amb ambaixadors i cònsols per rebatre l'estratègia del Govern. Ja s'ha reunit amb el cos consular i va rebent diplomàtics amb certa periodicitat. En té els tots detalls Pep Martí, que ho explica en aquesta peça.



Consell de ministres. Íñigo Méndez de Vigo, portaveu del govern espanyol, compareix avui al migdia com cada divendres després de la reunió del gabinet que presideix Mariano Rajoy. No serà una roda de premsa qualsevol: damunt la taula ja hi haurà la sentència del cas Nóos i, sigui quina sigui, segur que fa soroll. També haurà de respondre preguntes sobre les novetats diàries que han anat apareixent aquesta setmana sobre l'anomenada operació Catalunya. En un moment en què la Fiscalia s'afanya a reivindicar la seva independència, no estaria de més que l'executiu donés alguna explicació sobre representants del ministeri públic que -presumptament- es dedicaven a afinar seguint -també presumptament, esclar- ordres polítiques.





Vist i llegit



"La filosofia no serveix per a res, però és molt necessària". Aquest és el titular que apareixia ahir a les pàgines de l'Ara en una entrevista que li feia la periodista Sílvia Barroso a Xavier Serra, professor de Filosofia en un institut gironí i impulsor de la revista Filosofia, ara!. Aquesta disciplina, sovint -i injustament- relegada a les aules, ha viscut un repunt de popularitat gràcies a la sèrie Merlí de TV3. Serra és crític amb l'actitud que exhibeix el protagonista: "El professor de filosofia ha de ser autèntic, ha de voler que els alumnes pensin per ells mateixos, però no ha de fer merlinades. Una merlinada és arribar a classe i abocar un cubell d'escombraries sobre la taula, o ficar-se en la vida privada dels alumnes i dir-los com han de pensar. Els professors hem de ser motivadors, convincents, autèntics, però no fer merlinades ni ser pallassos". No cal tenir gaire present el mite de la caverna de Plató per entendre les diferències que hi ha entre la realitat de les aules dels instituts i la ficció que presenta la sèrie de TV3.





El passadís



No és cap secret que el conseller Raül Romeva desperta passions. La seva figura imponent de nedador és difícil de dissimular i els seus companys de grup parlamentari, de tant en tant, li deixen anar algun comentari. L'estrany, però, és que els facin en públic. Això és precisament el que va passar ahir durant l'homenatge a Muriel Casals al Paranimf de la Universitat de Barcelona (UB), on l'ex-presidenta d'Òmnium Cultural hi va desenvolupar bona part de la seva carrera acadèmica. Lluís Llach, que conduïa l'acte al costat de l'actriu Sílvia Bel, li va dir "guapo" a Romeva dues vegades i, a la tercera, ja va apostar per un inequívoc "guapíssim". El comentari no va desentonar gens en un homenatge que va voler mantenir un toc d'humor a banda de l'emotivitat pròpia de l'ocasió. El conseller, per cert, duia ahir corbata negra sobre camisa negra, un look poc habitual en ell. A Llach, per descomptat, no li va passar desapercebut.





L'efemèride



Fa exactament nou anys que Kosovo va declarar unilateralment la seva independència de Sèrbia. Amb una història marcada pels conflictes bèl·lics emmarcats dins el polvorí que tot sovint han esdevingut els Balcans, la decisió del parlament del país de fer el seu propi camí va ser ràpidament acollida de bon grat pels Estats Units -que hi té bases militars-, el Regne Unit i França, entre d'altres. 111 dels 193 països membres de les Nacions Unides han reconegut la independència de Kosovo, però hi ha absències destacades com les de Rússia, Espanya -haver-se posicionat a favor d'això hauria pogut suposar un aval a les aspiracions catalans- i la pròpia Sèrbia. Fa quatre anys, Belgrad i Prístina -la capital kosovar- van arribar a un acord per començar a tenir relacions bilaterals d'estat a estat. La Unió Europea s'ha mogut diplomàticament en totes les instàncies, incloses les Nacions Unides, per defensar els interessos de Kosovo.





L'aniversari



Sovint es fa servir l'expressió "és un dels millors esportistes de la història" de forma injustificada, magnificant presumptes gestes basades en premis exclusivament individuals. En el cas de Michael Jordan, que avui compleix 54 anys, la frase li encaixa com un guant. Sis vegades campió de l'NBA amb el 23 a l'esquena, sis vegades millor jugador de les finals amb els Chicago Bulls, icona comercial -el logotip que Nike li va crear encara dona la volta al món- i competidor descomunal, té una trajectòria salpebrada amb girs inesperats. Es va retirar dues vegades, el 1993 i el 1999, per provar sort en el beisbol, però sempre va acabar tornant a les pistes de bàsquet, on va protagonitzar autèntiques meravelles que podeu recuperar aquí. També va tenir temps per fer una inscursió en el món del cinema amb Space Jam, on apareixia amb Bugs Bunny, Patrick Ewing, Charles Barkley i Bill Murray, entre d'altres. Un petit plaer culpable pels qui vam créixer durant la dècada dels noranta.

Oriol March Ledesma

redactor de Política de NacióDigital



redactor de Política de

