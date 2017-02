Francesc Homs, cap de files del PDECat a Madrid. Foto: Adrià Costa



El Tribunal Suprem ha arxivat la denúncia que el líder del PDeCAT en el Congrés, Francesc Homs, va presentar a finals de gener contra el president del govern espanyol Mariano Rajoy, l'ex-ministre de Sanitat Alfonso Alonso i l'ex-secretària d'Estat de Serveis Socials Susana Camarero per possibles delictes de desobediència i prevaricació relacionats amb incompliments de sentències del Tribunal Constitucional.Homs els acusava d'incomplir les resolucions que reconeixen la competència del Govern de la Generalitat en el repartiment a ONG's de la quantitat recaptada pel 0,7% de l'IRPF. La Fiscalia no veu delicte en l'actuació del president del govern espanyol ni dels càrrecs de Sanitat en relació amb aquest assumpte, amb la qual cosa arxiva la denúncia d'Homs, segons han confirmat a Europa Press fonts del ministeri públic.Segons Homs, la decisió de recórrer al fiscal s'emparava en les "pròpies argumentacions" del ministeri públic respecte a casos que afecten polítics i autoritats catalanes basant-se en resolucions del tribunal de garanties. Homs va presentar la seva denúncia després que, el passat 19 de gener, el TC dictaminés a favor de la Generalitat en el conflicte de competències que va presentar contra l'executiu de Rajoy per una resolució de la aecretaria d'Estat de Serveis Socials de maig del 2016 que convocava subvencions per a programes d'interès general a càrrec de 0,7% de l'IRPF.La resolució assenyalava que la decisió de Serveis Socials va envair competències assistencials de la Generalitat, motiu pel qual cosa Homs considera que el govern espanyol reiteradament "mira d'eludir la doctrina del TC i les seves sentències en aquest àmbit amb subterfugis i maniobres legislatives, aprovant per exemple nous marcs normatius" per intentar justificar la seva capacitat de donar aquestes subvencions.Segons el dirigent del PDECat, la Fiscalia hauria d'actuar contra els responsables de l'ordre de Sanitat i Serveis Socials amb els mateixos criteris que ha utilitzat per acusar l'ex-president Artur Mas, les ex-conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i ell mateix: "Si hi ha motiu per encausar-nos, més motiu hi haurà quan un govern, deu vegades consecutives, no ha complert amb el TC".

