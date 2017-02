La polèmica d'Eurovisió arriba al Congrés. José Miguel Camacho, diputat del PSOE, ha dirigit aquest dilluns una carta a la cambra baixa per aclarir algunes qüestions sobre Objetivo Eurovisión, el programa on es va elegir Manel Navarro per representar Espanya al festival.En el document, el socialista pregunta quins membres de TVE van aprovar el sistema d'elecció, quin òrgan de la cadena pública va escollir el jurat, quins criteris es van fer servir per seleccionar els concursants i, fins i tot, si la corporació s'ha plantejat "deixar sense efecte, tenint en compte el que va passar, el resultat de la segona gala".I és que l'elecció del cantant de Sabadell va aixecar polseguera. Navarro va empatar a punts amb la cantant Mirela, que es va endur el suport del públic a través de les votacions per missatge de text. Davant aquest empat tècnic, es va recórrer al jurat professional, que va ratificar la seva posició de defensa de Navarro. El vot del locutor dels 40 Principals Xavi Martínez va ser molt discutit pel públic, ja que havia manifestat amb anterioritat el seu suport al representant català. La decisió va desencadenar crits de " tongo, tongo " entre el públic i insults cap al cantant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)