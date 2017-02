L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat aquest dilluns la Medalla d'Or de la Ciutat a títol pòstum a Muriel Casals, que havia estat presidenta d'Òmnium Cultural i diputada al Parlament per Junts pel Sí, i que va morir just farà un any aquest dimarts . Colau ha entregat la distinció a la filla de Casals, Laia Gasch, i el nét, en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ressaltat que el somriure de Casals s'ha convertit en una "icona" del moment que viu Catalunya. Colau ha destacat la vessant feminista de l'ex-presidenta d'Òmnium i també la seva aposta "per un debat de país obert, basat en el diàleg i en el respecte al pluralisme". També hi ha acudit ​la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.La família de Muriel Casals donarà a Òmnium Cultural la indemnització de l'accident que va costar la vida a l'ex-diputada per dotar el seu premi de comunicació, que portarà el nom de la que va ser presidenta de l'entitat, segons ha anunciat Gasch. "Així un fet trist impulsarà cada any una nova il·lusió", ha apuntat.El Premi Òmnium de Comunicació, que cada any s'entrega durant la Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes, es rebatejarà amb el nom de "Premi Muriel Casals", en reconeixement de la tasca desenvolupada per l'ex-presidenta de l'entitat. A partir d'ara, aquest guardó tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros.​L'actual president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet la glosa, i ha emplaçat a tots les assistents "a passar de l'enyorança a l'esperança". "Estem convençuts que el millor homenatge a la Muriel Casals és la victòria, una victòria sense vencedors ni vençuts", ha dit.Segons ha recordat l'Ajuntament, el ple de Barcelona va aprovar lliurar la màxima distinció de la ciutat a Muriel Casals per la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en defensa de la democràcia, la llibertat i Catalunya des del respecte i la permanent voluntat de diàleg.

