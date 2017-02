María José Lecha. Foto: Adrià Costa

El govern d'Ada Colau analitza la documentació que li ha lliurat la CUP sobre possibles irregularitats en un projecte hoteler al barri d'Hostafrancs, segons han informat aquest dilluns fonts municipals. La formació anticapitalista ha demanat que s'anul·li el certificat urbanístic que permet edificar l'hotel al número 20-24 del carrer Creu Coberta, a la cantonada del futur perllongament del carrer Diputació.Segons les citades fonts municipals, el projecte té la llicència atorgada des del 13 de juliol de l'any passat. La CUP afirma que tindria 90 places i una altura igual a l'Hotel Catalonia Barcelona Plaza de la plaça Espanya, i es va salvar de la moratòria hotelera de Colau perquè ja disposava del certificat d'aprofitament urbanístic concedit per l'anterior govern de Xavier Trias pocs dies abans de deixar el govern.La líder de la CUP a l'Ajuntament, María José Lecha, ha explicat que la formació va presentar el divendres un escrit per demanar a l'Ajuntament una revisió d'ofici i exigeix la "suspensió cautelar" del projecte de l'hotel al barri d'Hostafrancs, el qual ha estat inclòs en la zona 1 del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), en la qual s'exigeix el decreixement d'allotjaments turístics.Lecha ha destacat que tots els plans urbanístics des de l'any 2001 indicaven que la construcció en aquest solar estava dedicada a un edifici d'habitatge i no va ser fins al mes de novembre que van conèixer que serà un hotel, ha assegurat la consellera de la CUP en el districte de Sants-Montjuïc Lluïsa Pahissa.El document presentat per la CUP detalla que una modificació del Pla General Metropolità (PGM) del 2006 va aprovar una transferència de sostre edificable de 1.900 metres quadrats del barri Plus Ultra cap al solar d'Hostafrancs, una transferència que "no és legal" perquè la llei diu que s'ha de fer en el mateix àmbit de la modificació i no té a veure amb Hostafrancs, segons Lecha.A més, encara que l'Ajuntament seguia dient que hi hauria un edifici d'habitatge, Lecha ha alertat que el 2008 el solar era propietat de les empreses Promosastre i Foxen Building, dedicades a la construcció i a l'explotació d'hotels, i que Promosastre va encarregar un projecte per construir un hotel al solar, per la qual cosa ha considerat que "totes les maniobres" anaven dirigides a la construcció d'un hotel malgrat la justificació de l'edifici d'habitatge.La CUP també considera que hi ha hagut una desviació de poder per "ocultar la intenció real" de construir un hotel i critica que l'Ajuntament ho va permetre de forma opaca i per la porta del darrere, ja que van atribuir al solar la clau urbanística 18, que es destina a habitatge però també permet fer hotels.

