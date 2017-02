Una dona va localitzar els artefactes en un habitatge de Valls Foto: Mossos d'Esquadra

Els artefactes localitzats a Valls Foto: Mossos d'Esquadra

La Unitat TEDAX-NRBQ dels Mossos d'Esquadra va ser activada d'urgència divendres passat per recollir una sèrie d'artefactes de la Guerra Civil que havia localitzat una dona en un habitatge de Valls. Els experts en explosius van comprovar que es tractava de dues granades de morter calibre 50, dues bombes d'aviació incendiàries model B1E alemanyes de 50 mm i 50 beines i cartutxos del calibre 7,62. Amb seguretat, els mossos es van emportar els artefactes per poder-los destruir.La policia catalana recorda que en cas de trobar algun tipus d'artefacte, és important no tocar-los i avisar ràpidament als Mossos a través del telèfon 112. Aquests artefactes poden tenir la càrrega explosiva activa i el pas del temps pot fer-los inestables.

