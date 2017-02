La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada de dissabte dos homes com a presumptes autors d'un delicte d'atemptat als agents. Els fets van tenir lloc cap a les 3.50 hores quan una patrulla del cos va observar un turisme circulant en sentit contrari pel carrer Príncep de Viana.El conductor va fer cas omís a les indicacions dels agents per tal que s'aturés i va continuar la marxa a més velocitat per diversos carrers, sense respectar semàfors i senyals de trànsit i posant en risc els altres usuaris de la via. Finalment, el vehicle va ser interceptat a l'avinguda de Madrid, a l'alçada del carrer Cós-Gayon.Segons la Guàrdia Urbana, en sortir del vehicle, el conductor va agredir un dels agents i va sortir corrents tot i que el van aturar al carrer Unió. Per la seva part, el copilot va donar una empenta a un altre agent i va oferir resistència abans que també fos detingut. La policia també va denunciar el conductor per conduir el vehicle tot i tenir retirat el permís per ordre judicial i per fer-ho també sota l'efecte de begudes alcohòliques.

