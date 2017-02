Pablo Iglesias i Xavier Domènech, en una imatge d'arxiu Foto: Adrià Costa

El triomf de Pablo Iglesias a Vistalegre 2 es produeix en ple procés de construcció del nou partit dels "comuns" a Catalunya. Tant el secretari general revalidat com Íñigo Errejón tenen clar que la marca de Podem a Catalunya és En Comú Podem i que, d'aquí dos mesos, el seu aliat català serà el nou partit que impulsen Ada Colau i Xavier Domènech, amb la resta dels seus socis polítics. Tot i això, el fet que Iglesias s'hagi imposat a Errejón -que té més adeptes entre els "comuns" i que abanderava un projecte més descentralitzador-, afavoreix que el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, se senti legitimat per marcar perfil propi i estampar el segell "podemista" a la nova formació. El soci català d'Iglesias no vol que Podem Catalunya quedi eclipsat i dilueixi la seva identitat en un partit en el qual Domènech i Colau es consolidin com els principals interlocutors amb Podem a escala estatal.La creació del nou partit dels "comuns" està avançant al ritme previst, però a mesura que s'apropi l'1 d'abril caldrà afrontar qüestions com l'organitzativa, que es preveu que sigui una de les carpetes més complexes de resoldre. Barcelona en Comú ha defensat que per crear el nou partit cal que Podem, ICV i EUiA perdin protagonisme com a formacions en benefici de la construcció d'una identitat comuna. La direcció catalana de Podem, però, té reticències: només fa sis mesos que va ser escollida després de quasi un any amb una executiva provisional i consideren que és hora de marcar més perfil que mai en un moment en què les bases així ho reclamen.Després que la diputada Jèssica Albiach plegués de la direcció catalana per incorporar-se al consell ciutadà estatal, Fachin va reestructurar l'equip de comandament i va deixar-ne fora Marc Bertomeu . Amb aquests dos moviments, la cúpula de Podem Catalunya es quedava sense cap dirigent afí a Errejón just una setmana abans del congrés de Vistalegre. Ara que, a més, les tesis d'Errejón apel·lant a la transversalitat per ser un partit majoritari no han triomfat al congrés, Fachin -pròxim a Iglesias i al sector anticapitalista- és l'home d'Iglesias a Catalunya. Fachin ha afirmat aquest dilluns que a partir del triomf d'Iglesias , que presentava el projecte més centralista, el seu partit té "les eines" i la sobirania garantida per decidir "la participació o no" en el nou partit dels "comuns".Fonts de Podem Catalunya asseguren que està "acordat" amb la direcció d'Iglesias que ells seran els seus interlocutors. Ara, la principal "preocupació" de Fachin és com es farà el procés de tria dels membres de la direcció del nou partit. Ell defensa que, com a Podem, siguin les bases les que escullin en llistes obertes qui n'ha de formar part sense quotes, un procés en el qual espera que la militància de Podem s'hi impliqui a fons després que 15.000 dels seus inscrits hagin participat en la votació del partit a nivell estatal.Un cop es presenti el nou partit polític -amb la direcció configurada- Fachin sotmetrà a anàlisi i votació de les seves bases si els agrada el resultat i "reconeix aquest espai com a propi" o bé si, després d'haver-se implicat en la seva creació, "segueix el seu propi camí" perquè considera que el resultat no és el desitjat. En el fons, aquest sistema de validació no deixa de ser una eina més per a Fachin a l'hora de tenir capacitat negociadora.Els partits que participen de la confluència, però, no estan per ara amoïnats ni per aquest procés de validació de Podem ni per la necessitat de Fachin de marcar perfil propi. Entre altres coses perquè, asseguren, des de Podem són conscients que, a aquestes alçades, cap actor es pot fer enrere. Però també perquè la figura de Domènech és la que genera més consens per pilotar tot el procés i interlocutar amb Iglesias. "Els resultats de Vistalegre no afecten la construcció d'aquest nou espai ja que tots i totes les persones que s'han implicat fins ara seguiran treballant igual que abans del congrés dels nostres aliats de Podem", expliquen fonts coneixedores de tot el procés. I afegeixen que la construcció del nou espai "està funcionant molt bé", que la participació als tallers del procés participatiu és "bona" i que, per tant, "tot va segons el previst".Les formacions que treballen en la confluència asseguren que "respectaran" els processos de debat intern de cadascú i, per suposat, també el de Podem. Tenen la garantia, diuen, que el compromís d'Iglesias amb el nou partit és ferm. De fet, diumenge Domènech es va reunir tant amb Iglesias i Errejón, i amb tots dos va parlar sobre com avança el procés de construcció de la nova formació. Els dos, asseguren fonts dels "comuns", li van transmetre "molt bones sensacions".

