Les autoritats de Califòrnia, als Estats Units, han ordenat l'evacuació de 188.000 persones al comtat de Butte, al nord de l'estat, pel creixent perill de desbordament de l'embassament d'Oroville, la més alta del país.La població de la zona va ser alertada aquest diumenge per les forces de seguretat després que un grup d'enginyers detectessin una sèrie de danys estructurals en una de les principals parets de la presa, segons ha informat aquest dilluns el diari New York Times. "La policia ha ordenat que evacuem la zona. Ja hem passat per això abans. Tenim dos nens i un gos. Hem ficat al cotxe tot el que hem pogut", ha indicat Kaysi Levias, resident a la ciutat d'Oroville. "Estic sorprès i enfadat", ha dit el marit de Levias.Les autoritats locals, que han afirmat que els danys podrien provocar greus inundacions als voltants de la presa, han ordenat evacuar les localitats d'Oroville, Gridley, Live Oak, Marysville, Wheat Land, Yuba City i Plumas Lakey Olivehurst.Els serveis de rescat de Califòrnia han desplegat a la zona, que es troba a uns 200 quilòmetres de San Francisco, prop de 250 efectius per facilitar les evacuacions. D'altra banda, les autoritats han detectat un descens dels nivells d'aigua al llac Oroville, des del qual s'ha derivat el corrent provinent de l'àrea danyada.Els enginyers que treballen als voltants de la presa han afirmat que la situació ha evolucionat de forma gradual, segons ha informat el xèrif del comtat de Butte, Kory Honea.

