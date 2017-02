Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir la mort d'un jove de 16 anys dissabte en caure des del pont Vell de Lleida. Els cossos de seguretat apunten que la caiguda s'hauria produït de forma accidental, descartant d'aquesta manera la hipòtesi que pogués tractar-se d'un mort voluntària, com s'havia dit en un primer moment.Els fets van tenir lloc cap a les 8.30 hores quan el menor va impactar contra el terra després de caure des del pont al marge esquerre de la canalització del riu Segre. El noi va morir pràcticament a l'acte per les greus ferides que va patir arran de l'impacte.

