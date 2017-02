Juan José Brugera i Vicente Bolunda, abans de començar la cimera. Foto: Jonathan Oca

El corredor mediterrani torna a ser el focus central d'una nova cimera, ara a Tarragona. Empresaris de Catalunya i del País Valencià tornen a reivindicar, un cop més, la importància de la infraestructura pel conjunt de l'Estat.Amb la cimera, convocada per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), es reclama que el govern espanyol aposti d'una vegada per totes pel corredor, que posi una data final d'execució i que alhora es comprometi a què l'ample internacional entre Almeria i la frontera francesa sigui operatiu l'any 2025.El president de l'AVE, Vicente Boluda, ha destacat que hi ha una important manca de voluntat política perquè aquesta "infraestructura és fonamental, no només per la Comunitat Valenciana o per Catalunya, sinó per Espanya i Europa". El mateix empresari lamenta que les promeses del govern central no es compleixin, "ni els calendaris que ens han dit fins ara" i ha recordat que l'exministra Ana Pastor "va prometre i va jurar que la solució provisional, el tercer fil, estaria llest durant el primer trimestre del 2015, estem en el 2017 i no sabem quan l'acabaran".Boluda afirma que seguiran lluitant i reivindicant "una vegada i una altra i cada cop amb més força" la construcció d'aquesta infraestructura i recorda al govern de Madrid que abandoni la idea que tot passi per Madrid. "A l'Espanya de fa 200 anys era el que tocava però ara, tindríem menys problemes si hi hagués una bona connexió ferroviària".Per últim, el president de l'AVE, ha dit amb to bromista que "no sé si hi haurà algun medicament" que faci veure als polítics la importància i la necessitat que té el corredor mediterrani i ha apostat per "ampliar el corredor a les persones perquè donen vots, en canvi les mercaderies no". En aquest sentit, ha lamentat que Espanya és el segon estat, per darrere la Xina, on hi ha més quilòmetres de xarxa d'alta velocitat "i el 80% són inútils". S'ha d'abandonar l'estructura radial i aposta per aquesta connexió amb Europa per donar sortida a les mercaderies.Per la seva banda, el president del cercle d'Economia, Juan José Brugera, seguint les paraules de Boluda, reivindica la necessitat del corredor mediterrani i afirma que "estem convençuts que milloraria la nostra competitivitat, no només les economies de la zona, sinó la de tot l'Estat". Per aquest motiu, reivindica la importància de convèncer "els polítics a què arribin a la conclusió que això és bo per Espanya i que viuran en un país millor".L'incompliment del calendari, la no execució dels trams inacabats i les pèrdues de diners que suposa aquest endarreriment en les obres, encara que siguin les provisionals, són tres dels principals maldecaps del Cercle d'Economia.L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha estat més clar que els anteriors i ha animat el govern central a "no dir mentides" i parlar clar sobre el corredor mediterrani. "És una vergonya que hàgim d'anar de cimera en cimera, explicant el que no cal explicar, una obra que la Unió Europea considera com a prioritària", ha dit el batlle qui ha afegit també que "és lamentable que encara hi hagi gent que pensi que té la mateixa prioritat aquest corredor que el central o un altre.A més a més, ha etzibat al PP que "abandoni d'una punyetera vegada la visió radial d'Espanya i que entengui que aquí, en el litoral mediterrani, és la zona on es produeixen la majoria d'exportacions i importacions, la majoria del PIB i on hi ha un gran nombre de població de tota la península". Per Ballesteros "qui no entengui això és que té pretensions polítiques que no el deixen veure la realitat". A propòsit d'això, el batlle ha recordat que el lobi empresarial Ferrmed ha quantificat un creixement de l'IPC per damunt dels 10 punts en la dècada posterior a la finalització del corredor. "Només això hauria de convèncer a qualsevol govern", ha conclòs.En aquesta trobada, celebrada al Palau de Congressos de Tarragona, també s'ha presentat un canal de comunicació interactiu en el qual es demostra la rellevància del corredor i la importància que té per a la ciutadania. Amb aquesta nova eina també es pretén fer més pressió i reivindicar que és urgent la seva posada en funcionament.

