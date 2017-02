La multinacional francesa Carrefour reobrirà l'hipermercat del sector Montserrat de Terrassa el 23 de febrer, en una operació que implicarà la creació de 52 nous llocs de feina. E s tracta d'una de les superfícies comercials que estan dins el procés d'adquisició de la firma francesa dels centres del grup basc Eroski.



Aquestes contractacions s'han fet d'acord amb l'Ajuntament de Terrassa i han rebut 120 candidatures, "una alta resposta", segons la responsable regional de Recursos Humans, Arantxa Giménez, en referència a trasllats, especialment entre els 19 centres de la província de Barcelona.



Inarejos ha subratllat que "l'assortiment" diferenciarà aquesta superfície comercial respecte a l'altra de la mateixa companyia, coneguda com a Carrefour Vallès i situada a pocs centenars de metres, a la zona de Can Parellada, i vol a completar l'oferta comercial a la zona de Montserrat .



Els treballs d'adaptació han arrencat aquesta setmana per reobrir el dia 23 i "mica en mica" s'anirà invertint per canviar l'hipermercat, ha precisat el director territorial, encara que el més important -el aspecte físic, l'oferta comercial i de serveis- ja estarà visible a finals de mes, ha apuntat.



Sobre l'Eroski de Sant Cugat del Vallès, un altre dels afectats en aquest procés de reconversió, Inarejos ha afirmat que existeix l'acord "per a la transformació" i que es tracta d'un procediment que es va fent a poc a poc; la multinacional compta amb 25 hipermercats, 38 supermercats i 72 Carrefour Express i comerç online a Catalunya.

La presentació del renovat hipermercat. Foto: Europa Press

