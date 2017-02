El conseller de cultura clou l'acte del Laboratori de Pirateria de la UIC. Foto: Mercè Molist

"Es fan lleis influïdes pels lobbies de la indústria, no pels autors ni els consumidors". Aquesta crítica de Víctor Domingo, president de la Asociación de Internautas , resumeix el pensament de la dotzena de professionals que van participar a la segona edició del Laboratori de Pirateria de la Universitat Internacional de Catalunya, en el context de la posada en marxa a l'estat espanyol d'un nou cànon digital. Els advocats que hi van participar van criticar les lleis actuals en casos clau de propietat intel·lectual a Espanya. Segons Josep Jover, "hi ha tants intermediaris en aquest tema que no pas a Mercabarna i l'autor de base ni hi és, ni se l'espera". Per Jover, la lluita contra la pirateria és un tema d'empreses intermediàries i els seus lobbies de pressió, "que són les que es juguen els quartos".Un punt unànime de crítica van ser les penes de fins a 6 anys de presó pels pirates que permet la llei de propietat intel·lectual del 2015 . "És desproporcionat, quan un homicidi són 9 anys", va dir l'advocat Jorge Navarro. Montserrat Nebrera va afegir: "Volen perseguir allò que no es pot", referint-se que la llei ja no penalitza el plagi o la reproducció il·legal sinó un genèric "qualsevol forma d'explotació econòmica".Un altre pes pesant, l'advocat David Maeztu, va dir que "es un mite que la propietat intel·lectual no estigui protegida a Espanya, el fan servir els lobbies com a estratègia de pressió i els funciona de meravella". Va posar com a exemple: "L'únic àmbit de dret privat que està protegit als àmbits penal, civil i administratiu és el de la propietat intel·lectual; fins i tot hi ha una policia especialitzada en pirateria, quan aquesta només representa el 0,31% de tots els delictes informàtics".Víctor Domingo va incidir en la figura de l'agent encobert, que preveu la Llei de Propietat Intel·lectual i que està permesa en molt pocs delictes: "Significa que donen permís a la policia per posar-te un codi maliciós a l'ordinador". Domingo va criticar també que "ara, el cànon digital s'està fent d'amagat per part del govern i les societats de gestió de drets d'autor".A la taula van tenir-hi també lloc els creadors, amb un discurs no només antipirates, com era de preveure, sinó també molt crític amb la indústria. "El capitalisme i la indústria cultural ens han fet perdre sensibilitat i dimensió humana, amb les seves desenes d'intermediaris", va dir el periodista David Escamilla. I afegí: "Com ens hem de sentir si els creadors estan fent de reposadors de iogurts al super?".El músic David López va confirmar: "Estem sense recursos, ens estan pagant les engrunes. Necessito 3.500 descàrregues d'una cançó per pagar-me un cafè". I va criticar que "les companyies de telefonia i la indústria de la tecnologia són els únics que estan fent diners". Escamilla va afegir: "El tot gratis d'Internet ha sigut nefast pels creadors, se'ns ha perdut el respecte".El "Laboratori de Pirateria" es va tancar amb les paraules del conseller de cultura, Santi Vila. "El ciutadà que descarrega un contingut està generant un perjudici i no en té la percepció, una tercera part ho fa perquè ho fa tothom, no són pràctiques mal vistes". Davant d'això, Vila va comminar a "reprendre amb força les campanyes de sensibilització" i destinar més diners a polítiques culturals per ajudar els creadors: "Si volem ser la Dinamarca del Mediterrani hauríem de dedicar un 2% del pressupost a la cultura i no el 0,8% d'ara".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)