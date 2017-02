Televisió Espanyola (TVE) es manté en silenci després de la polèmica que ha generat l'elecció del músic i cantant sabadellenc Manel Navarro per representar Espanya al Festival d'Eurovisió, que se celebrarà el 20 de maig a Kíev (Ucraïna). No s'ha donat ni una resposta oficial a les acusacions de frau en l'elecció en la roda de premsa que s'ha ofert avui.Navarro va empatar a punts amb la cantant Mirela, que es va endur el suport del públic a través de les votacions per missatge de text. Davant aquest empat tècnic, es va recórrer al jurat professional, que va ratificar la seva posició de defensa de Navarro. El vot del locutor dels 40 Principals Xavi Martínez va ser molt discutit pel públic, donat que havia manifestat ja amb anterioritat el seu suport al representant sabadellenc.En la roda de premsa d'avui, la responsable d'Entreteniment de TVE, Toñi Prieto, no ha compareguten l'acte de presentació de l'artista, tot i que hi era present. Navarro s'ha trobat completament sol davant dels mitjans. Dos tamborets buits al seu costat evidenciaven la distància de la cadena amb el cantant.Amb tot, l'empresa no ha deixat a la premsa preguntar al cantant per la polèmica a TVE, ni tampoc per les nombroses errades tècniques durant el programa Objetivo Eurovisión, la més greu al final de tot, quan ningú trobava la guitarra de Navarro, generant una tensió sobre l'escenari que ni el mateix presentador, Jaime Cantizano, sabia com acabar d'esquivar. Amb el nerviosisme, Navarro va acabar fent una botifarra al públic , i Xavi Martínez va ser agredit de camí als camerinos."Les explicacions del que va passar dissabte és que va ser una gala perfectament establerta, convocada i realitzada en la qual Manel ha estat l'escollit. En aquest moment no parlarem d'això ni dels pròxims partits o de la Fórmula 1. Us prego que les preguntes siguin al representant i que siguin amb tota la delicadesa i tota la sensibilitat per a un artista ", ha assenyalat en l'acte, i davant la pressió dels periodistes, el director de Relacions amb els Mitjans de TVE, Carlos Garrido. Després de Sergio Dalma , que va actuar a Eurovisió l'any 1991 amb el tema Bailar Pegados, Navarro serà el segon representant sabadellenc que actua al festival internacional. En el programa d'aquest dissabte s'ha presentat rodejat d'amics amb el tema Do it for your lover.Navarro va créixer amb les cançons de Dylan que li posava el seu pare, i pren com a referència als grans, des de The Rolling Stones, passant per Kygo, fins a una de les seves grans passions, Ed Sheeran. Als 14 anys va començar a tocar la guitarra i des de llavors són inseparables. Va començar compartint versions a Internet que van acabar amb una gran acollida a les xarxes socials. Això li portaria a desenvolupar la seva faceta com a compositor.Amb tot just 20 anys ja demostrava uns coneixements del pop i unes habilitats per a la música que fan d'ell un artista més que prometedor. Sempre té cura que hi hagi aquest toc acústic en les seves cançons, i el seu so és profund però a la vegada comercial, fet pel qual el fan un candidat més que solvent a ser el candidat elegit pel públic.Fa tres anys, la seva versió acústica Hold on, we're going home, del canadenc Drake, va ser tot un èxit, el que va acabar amb la gravació del seu primer tema, Brand new day.Atret pels ritmes de l'electrònica, Navarro la deixa entreveure en alguns dels seus temes, però sempre cuidant aquest toc acústic que tant li agrada. Candle és l'exemple perfecte, un autèntic reflex del cantant. Al vídeo apareix al costat de la model i instagramer Jessica Goicoechea.

