Colonial invertirà 32 milions d'euros en la construcció d'un edifici de 24.500 metres quadrats i 17 plantes a Barcelona perquè aculli oficines, segons ha anunciat la immobiliària en un comunicat aquest dilluns. El projecte estarà finalitzat en 2018 i ja va representar el 2016 una inversió de 77 milions d'euros en el moment de l'adquisició dels terrenys, situats al carrer Ciutat de Granada, al districte de Sant Martí.L'immoble estarà al 22@, el denominat districte de la innovació, àmbit que el govern de Colau vol rellançar perquè encara està a mig construir . L'edifici el desenvoluparà Batlle i Roig Arquitectura i constarà de 17 plantes diàfanes sense columnes. La immobiliària Colonial té més de 850.000 metres quadrats a Barcelona, Madrid i París, valorats en prop de 8.000 milions d'euros, que tenen una ocupació del 97%."En un mercat amb escassetat d'oferta d'oficines, la simple injecció de metres quadrats no garanteix l'ocupació, ni la consolidació de la demanda, ha explicat el soci i director de Business Space de Cushman & Wakefield Espanya, Javier Bernades, en un comunicat. Cushman & Wakefield serà la responsable de comercialitzar les oficines de l'edifici.Segons Bernardes, "el mercat demana i reclama productes d'alt valor afegit que integrin altes prestacions en sostenibilitat, ubicació, serveis i eficiència en l'ús de l'espai. Només d'aquesta manera una ciutat pot capturar la creixent demanda d'oficines i consolidar-se com destí i seu de grans empreses en el concorregut i competitiu mercat d'oficines europeu".L'ajuntament de Barcelona ha valorat positivament l'anunci de Colonial. El tinent d'alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha declarat que "és una bona notícia" per a la capital catalana, que "posa de manifest el dinamisme i l'atractiu econòmic de la ciutat" i que "està en la línia de les informacions de què disposa el govern municipal d'un increment de demanda per establir noves activitats empresarials a Barcelona".El tinent d'alcalde també ha destacat que "es demostra l'encert que va suposar l'aposta al seu dia pel districte tecnològic del 22@, una aposta que ja ha donat molt rendiment i que continua donant fruits en l'actualitat".En aquest sentit, Collboni ha afegit que "la notícia ens anima a continuar treballant per la conversió del model econòmic de Barcelona cap a un model més just, competitiu i sostenible i que contribueixi a crear llocs de treball de qualitat". Segons el darrer informe municipal, actualment hi ha 8.823 empreses instal·lades al 22@ que donen feina a 93.000 persones.

