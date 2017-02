L'autor confés del crim dels dos agents rurals al vedat de caça d'Aspa, Ismael Rodríguez, va trucar els serveis d'emergències i els Mossos d'Esquadra minuts després que els disparés mortalment el passat dissabte 21 de gener. Segons ha avançat TV3, el caçador va parlar amb el 112 i els Mossos d'Esquadra per explicar què havia passat després que els seus companys l'instessin a fer-ho Els caçadors que acompanyaven l'autor confés dels crims han declarat aquest dilluns que no van veure res, i que tampoc van voler anar fins al lloc on hi havia els dos agents morts "per no patir seqüeles". Segons el relat d'un d'ells, Rodríguez volia marxar del vedat de caça un cop havia disparat mortalment els dos agents rurals. " Marxem, marxem !", assegura que va dir el caçador, actualment en presó provisional a l'espera del judici.Mira, estava caçant i han vingut els dos guàrdies, els dos agents rurals.Sí.I no em preguntis per què, però mira, m'he posat molt nerviós...Sí, i ha marxat vostè?No, no. Estic aquí. Eh... Buf... Com li explico...Que han tingut algun accident? Estan ferits?Sí, bé, estan morts, els dos.D'acord. Ha estat vostè?Sí, he estat jo.--Com ha estat això, un accident?No, no ho sé. M'han vingut, m'he posat nerviós i no sé per què he reaccionat així.Està vostè a la carretera?No, estic al costat dels cotxes dels agents, però si vols m'espero a la carrertera, aviam si ve algú.

