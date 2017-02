L'advocat del PP Jesús Santos, en qualitat de representant legal del partit, ha optat aquest dilluns per no declarar davant l'Audiència Nacional espanyola que jutja els 37 acusats per la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005) encapçalada per Francisco Correa . El lletrat s'ha remès al seu escrit de defensa i les manifestacions que ja va realitzar durant la fase de qüestions prèvies, en què es va adherir a la petició de nul·litat de la causa."Ens remetem al nostre escrit de defensa, escrit d'al·legacions, i les que realitzem en les qüestions prèvies sobre el fons d'aquest procediment", ha destacat Santos que es va sumar a l'inici del judici a la sol·licitud d'anul·lar el procediment a entendre que les gravacions aportades pel denunciant José Luis Peñas, són "il·legals" i que les escoltes telefòniques ordenades pel ex-jutge Baltasar Garzón durant la instrucció són "il·lícites i delictives".La fiscal Concepció Sabadell ha qualificat la seva actitud com "evasiva" i "resistent" i ha ex-posat que, per al ministeri públic, la negativa del partit a contestar preguntes equival a una confessió. "Se li té com confés", ha advertit durant la seva intervenció.El PP s'ha assegut aquest dilluns davant el tribunal per respondre pels delictes comesos presumptament pels ex-alcaldes de Pozuelo d'Alarcón i de Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda i Guillermo Ortega, respectivament, per beneficiar les empreses de Correa amb adjudicacions públiques en els municipis que dirigien.Anticorrupció va fixar per a la formació política el pagament d'un fiança de 245.492 euros que correspon als 111.864 euros que va obtenir Sepúlveda, que s'enfronta a 15 anys i quatre mesos de presó, relatius a les despeses de la campanya municipal de 2003; i als 133.628 euros amb què Ortega, per a qui la Fiscalia sol·licita 50 anys i quatre mesos de presó, va beneficiar a la formació política municipal, segons indica el seu escrit d'acusació.L'advocat de la formació Jesús Santos també va subratllar en la fase de qüestions prèvies que per aquests fets haurien de respondre els grups municipals i no el PP en si. El PP té una condició en aquesta causa "equívoca i inadequada" de partícip a títol lucratiu, va dir Santos, i alhora ha emfatitzat que el PP no ha tingut "cap participació" en els fets que se li imputen, ni es coneix "el què , ni el qui, ni el quan, ni el com, ni l'on "del presumpte benefici que va generar al seu favor l'activitat duta a terme pels ajuntaments de Pozuelo d'Alarcón i les empreses de Francisco Correa.Ana Mato, ex-ministra de Sanitat, ha assegurat aquest dilluns que va ser el seu ex-marit i ex-alcalde de Pozuelo d'Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda qui es va encarregar d'abonar les despeses de decoració dels aniversaris d'una de les seves filles. "Dono per fet que si ell és el responsable d'aquestes despeses és ell qui les paga i no un tercer", ha manifestat durant la seva declaració davant l'Audiència Nacional espanyola. L'ex-ministra ha comparegut en qualitat de partícip a títol lucratiu per suposadament haver-se beneficiat dels delictes comesos pel seu ex-marit dins d'aquesta xarxa de corrupció vinculada al PP.

