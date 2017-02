L'ONG Proactiva Open Arms ha estat guardonada amb el Premi Abraham Lincoln Brigades Award / Puffin a l'activisme en defensa dels drets humans. Així ho ha donat a conèixer l'entitat a través de les seves xarxes socials aquest migdia. El premi, dotat amb 100.000 dòlars, es va crear amb l'objectiu d'honrar les Brigades Internacionals i connectar el seu llegat amb causes contemporànies.Proactiva Open Arms ha explicat que és "un honor" per a ells rebre aquest guardó. En aquest sentit ha afegit que "l'esperit idealista de les Brigades internacionals" és el "seu motor inspirador per defensar els drets de totes les persones que fugen de la guerra, la persecució o la pobresa".L'ONG, que va néixer d'una empresa de socorrisme i salvament marítim, és actualment una de les associacions més destacades en el rescat de refugiats al Mediterrani.

