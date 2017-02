Els companys del caçador autor confés de la mort de dos Agents Rurals el passat 21 de gener a Aspa, Ismael Rodríguez, han declarat aquest dilluns davant del jutge que no van veure res del que va passar.Segons l'advocada de l'acusat, Montse Torres, els caçadors han assegurat que els prop de 45 minuts que es va tardar a avisar els serveis d'emergència no els van semblar ''tanta estona'' i també que Rodríguez no va voler marxar del lloc i fugir de la justícia pel que havia fet en cap moment.Per contra, l'advocat de les famílies de les víctimes, Pau Simarro, ha vist ''incongruències'' en la declaració dels quatre testimonis i creu que ho fan per ''amagar'' que tots portaven escopeta tot i que s'havia dit que del grup de 5 només en portaven 3. Simarro també ha dit que el jutge els ha recriminat perquè no van fer res quan l'acusat els va explicar els fets i que ells han respost que no volien veure els cadàvers dels agents per no patir algun tipus de seqüela.

