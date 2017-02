Iñaki Gabilondo veu indiscutible l'èxit de Mariano Rajoy i Pablo Iglesias en els congressos dels seus respectius partits aquest cap de setmana. Ara bé, el suport aconseguit per tots dos líders no tanca les problemàtiques ni les ferides internes de les formacions.Segons el periodista, el poder de Rajoy segueix sent "limitat" i la seva força continua provenint de "la debilitat dels altres". A tot això, a més, se li suma l'ombra de la corrupció, des del cas Rato fins al Gürtel.Podem tampoc ho té fàcil. Gabilondo, que opina que la formació morada s'acabarà "radicalitzant", reflexiona que "la humilitat i generositat que es prometien ahir són virtuts que sobreviuen malament en política". Així doncs, tot i l'abraçada entre Iglesias i Errejón, està convençut que s'estan "afilant" ja "els ganivets". I és que, "mai hi ha clemència amb el perdedor", sentencia a la Cadena SER.

