Mural a favor de l'acollida de refugiats, a Rubí. Foto: Adrià Costa

Fins a 14 sentències donen la raó la Generalitat i dicten que les comunitats autònomes haurien de tenir les competències en matèria d’acollida i migracions. “Fa dues setmanes que ens vam reunir de nou amb l’Estat i Catalunya va tornar a reclamar-les. Vam rebre el suport de nou comunitats autònomes, però l’Estat no va fer un pas enrere”, assegura el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós. Arran del discurs del periodista Jordi Évole al macroconcert d’aquest cap de setmana en favor de l’acollida , en què recriminava la inacció de les administracions catalanes, la Generalitat es defensa. Com recorda Amorós, “l’executiu espanyol està fallant més que una escopeta de fira”.“El que no podem fer és desobeir l’Estat, perquè si ho féssim i acollíssim sense el permís de qui té les competències, podríem posar en perill la vida dels refugiats, que podrien ser expulsats i deportats”, afirma Amorós. Sense anar més lluny, a més, aquest dilluns al matí, la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, ha assegurat a Els matins de Tv3 que l’executiu espanyol rep 3.500 milions d’euros, però que en traspassa “zero” a Catalunya , un discurs reafirmat després pel Gabriel Rufián, portaveu republicà al Congrés El Govern va voler fer sentir la seva veu a la Unió Europea i va remetre una carta al comissari d'Immigració, Interior i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos, en què li mostrava la disposició de Catalunya a rebre 4.500 refugiats. La vicepresidenta en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, va criticar aleshores la proposta del Govern, que va titllar “d’unilateral”. Des de Brussel·les, Avramopoulos va agrair el gest i va advertir el govern de l’Estat per no complir els programes d’acollida.Però, tot i la palesa passivitat de l'Estat, les entitats socials que treballen en l'acollida a Catalunya consideren que les administracions catalanes haurien pogut fer més, i aporten xifres al debat. Tal com alerten les 114 ONG agrupades a LaFede.cat en un comunicat que avui han tornat a difondre a les seves xarxes socials, "el Govern ha incomplert aquest any la promesa d'augmentar el pressupost en matèria de cooperació internacional, pau i drets humans".Així, denuncien que el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015–2018 obliga el Govern a incrementar el pressupost de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en 15 milions d'euros en relació amb el 2015. D'aquesta manera, s'hauria de passar dels 8.610.545 euros als 23.610.545 euros. Tanmateix, l’actual proposta "tan sols contempla que l'ACCD disposi de 17,4 milions d’euros, una xifra que és de 6,2 milions d’euros inferior a la compromesa". Tot i que valoren l'increment, consideren que el pressupost és encara insuficient, sobretot en comparació amb la xifra del 2008, quan "l’ACCD va gestionar prop de 48 milions d’euros", i recorden que el Govern "fa uns pressupostos de mínims" i demostra la mateixa manca de compromís que l'Estat.De fet, el president espanyol, Mariano Rajoy, es va comprometre a rebre 17.337 persones, però només n'ha acollides 687, i Europa ha instat el Govern a coordinar-se amb l’espanyol, responsable d’implementar els mandats de la Unió Europea. A Espanya, explica Amorós, se n’han rebut el darrer any unes 20.000, de les quals 2.000 ho han estat a Catalunya. Tanmateix, les dades evidencien que l’executiu espanyol és un dels governs d'Europa que més peticions denega , tal com va publicar. Les entitats que treballen en l’acollida també ho constaten.Malgrat tot, l’actual Govern sí que ha engegat algunes mesures per intentar acollir els refugiats, no totes amb massa èxit i encara insuficients. D’entrada, ha multiplicat per 17 el nombre de persones ateses dins del programa estatal d’acollida: s’ha passat de les 28 places a les 470. Tot i així, tal com recorden les entitats socials, com ara la Comissió Catalana d’Acollida al Refugiat (CCAR) , una bona part de les persones refugiades que arriben a Catalunya ho fan per vies no oficials i més de la meitat ni tan sols s’apunten al programa d’integració estatal i passen desapercebudes per l’administració. "Aquesta decisió la prenen bé perquè tenen les eines per integrar-se, bé perquè tenen por de ser deportats", explica la responsable d'incidència política i social de la CCAR, Pascal Coissard.De fet, la llei d’estrangeria que el govern del PSOE va aprovar el 2009 -amb el suport de CiU- va permetre ampliar fins a 60 dies el termini que una persona immigrada pot estar privada de llibertat a l’espera de l’expulsió i va limitar el reagrupament familiar, tot i que enduria la regulació per violència de gènere i les sancions per als que promouen el tràfic de persones. Esquerra i Iniciativa hi van votar en contra perquè consideraven que era “un pas enrere” i les ONG la van qualificar “d’inhumana i injusta”.Per mirar de completar el programa estatal d'acollida, la Generalitat ha posat també en marxa el pla català de refugi. El programa, que tindrà d’entrada un milió d’euros d’inversió, hauria de servir, tal com va anunciar en la seva presentació la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, “per bastir les bases per a un futur model d’acollida català, en què Catalunya podria fins i tot concedir els papers d’asil”. El pla preveu donar un habitatge i una renda garantida a la persona refugiada, sempre que es comprometi a seguir un pla d’integració lingüística, social i laboral. Alhora, rebrà l’ajut de cinc mentors, un model de voluntariat que s’ha copiat del model del Canadà i del Quebec A més, des de la Generalitat s’ha engegat amb les ONG, com Stop Mare Mortum, un cens de fins a 271 persones que voldrien ser acollides a Catalunya des dels camps de refugiats de Grècia i Itàlia. La major part d'aquestes, considera Amorós, "haurien de ser acceptades sense dubtes, perquè moltes pateixen alguna malaltia greu que requereix hospitalització". L’Estat, però, només n’ha aconseguit reubicar 14. També s’han engegat programes d’estudi amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat Oberta de Catalunya, a través dels quals han arribat 15 alumnes que fugien de Síria i d'altres països en conflicte.Tot i així, el cert és que els responsables de CCAR, que forma part de la xarxa Asil , la plataforma que agrupa les entitats socials que tradicionalment han donat ajuda als refugiats, reclamen al Govern més participació. “Només ens van presentar el pla català de refugi uns dies abans que als mitjans, però haguéssim volgut treballar-hi o que se’ns hagués consultat. Esperem que a partir d’ara sí que ho facin”, assegura Pascal Coissard.

