Miquel Iceta, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El PSC i el PSOE segueixen avançant en la normalització de la seva relació després de la crisi oberta arran de la investidura de Mariano Rajoy. Una de les reivindicacions que fan els socialistes catalans és que el reconeixement de la pluralitat lingüística es tradueixi en fets palpables i el PSOE ha fet amb una concessió que seria aplicable no només al català sinó a totes les llengües cooficials de l'estat espanyol: que el DNI, el passaport i el carnet de conduir puguin ser blingües arreu de l'estat espanyol.Els socialistes han presentat una proposició de llei per al "reconeixement i l'empara" de la pluralitat lingüística a l'estat espanyol. Segons la proposta presentada, els ciutadans es podran adreçar a l'administració i fer tràmits en la seva llengua cooficial i tindrà l'opció de triar si, a més del castellà, vol que el seu DNI, passaport i carnet de conduir estigui també en català, basc o gallec.La proposició també estableix que es valorin els coneixements de les llengües cooficials per als funcionaris que es traslladin a una autonomia que tingui llengua pròpia, que es fomenti la pluralitat lingüística en matèria d'ensenyament i cultura i que l'Institut Cervantes s'hi impliqui en aquest impuls. A la vegada, es fixa que les webs oficials estiguin en totes les llengües cooficials.Els socialistes proposen que es creï el que ells anomenen un Consell de Llengües que s'encarregui d'impulsar i coordinar entre el govern i les comunitats l'ús de les llengües cooficials a l'administració de l'Estat.

