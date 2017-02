Els Mossos d'Esquadra han detingut un matrimoni que preparava, des d'un pis de Santa Coloma de Gramenet, menjar envasat per distribuir a supermercats especialitzats en menjar asiàtic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho feien en condicions insalubres, sense cap mena de control sanitari i falsificant els embalatges per donar aparença de legalitat al negoci.No és la primera vegada que la policia deté la parella per uns fets com aquests i ja el passat mes de juny els Mossos d'Esquadra els van detenir a Sant Vicenç dels Horts on treballaven en les mateixes condicions en un magatzem clandestí.Durant la intervenció policial al pis de Santa Coloma s'han intervingut més de 400 quilos de menjar preparat, sobretot ànec, pollastre i ous.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)