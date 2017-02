L'Audiència Nacional espanyola ha ordenat aquest dilluns investigar l'ex-governador del Banc d'Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez per autoritzar la sortida a borsa de Bankia malgrat tenir total coneixement de la seva fràgil situació econòmica. Els magistrats de la secció Tercera del Penal d'aquest tribunal també citen com a investigat l'ex-president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) Julio Segura.El tribunal ha pres aquesta decisió estimant un recurs d'apel·lació de la Confederació Intersindical de Crèdit contra una primera denegació del jutge instructor Fernando Andreu. En la interlocutòria dictada aquest dilluns, l'Audiència ressalta que els ara investigats van autoritzar la sortida a borsa de Bankia malgrat "reiterades advertències de l'equip d'inspecció del Banc d'Espanya de la inviabilitat del grup i que la resolució de sortida a borsa no havia de ser aprovada perquè suposava un greu perjudici per als accionistes, preferentistes i contribuents (estimat en 15.000 milions d'euros)".Juntament amb Fernández Ordóñez, el tribunal ha citat altres responsables del Banc d'Espanya: Pedro Comín, Mariano Herrera, Pedro González, Jerónimo Martínez, Javier Aríztegui i Fernando Restoy.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)